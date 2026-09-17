Brasil potencia su liderato mientras Chile y Venezuela crecen en el medallero

En un día sin muchas preseas en juego, Brasil amplió su ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, Argentina y Colombia, al terminar la jornada con 117 medallas (41 de oro, 43 de plata y 33 de bronce) tras ratificar su dominio en el voleibol de playa con los triunfos en ambas ramas: Arthur-Evandro en los hombres y Carol-Rebecca en las mujeres.

Argentina resistió el embate de Colombia en el final del levantamiento de pesas, deporte ampliamente dominado por los cafeteros, y con los oros del remo (doble peso ligero masculino de Enriquez-Menín) y el tiro deportivo (10 metros de rifle de aire femenino con Fernanda Russo), sigue con una presea dorada más y totaliza 101 medallas (31 de oro, 28 de plata y 42 de bronce).

Colombia, entre tanto, cosechó cuatro primeros puestos: dos en ciclismo BMX Racing (Mateo Carmona y Nicole Foronda), Rafael De Jesús en levantamiento de pesas y el doble femenino de bowling (Juliana Franco y María Rodríguez) para contabilizar un total de 73 preseas (30 de oro, 24 de plata y 19 de bronces).

Chile tuvo un día estelar con seis oros en total: tres del remo (dos remos largos sin timonel de César Abaroa y Marcelo Polo, el individual peso ligero femenino de Antonia Liewald y los cuatro remos largos sin timonel femenino), dos en bochas (individual masculino con Franco Barbano Arenas y el mixto punta rafa con Rodolfo Gálvez y Franca Martini) y en la esgrima por equipos del florete masculino.

Otra delegación que tuvo un buen día fue Venezuela, con el oro de bochas (individual femenino de Laura Oses Muñoz), primer puesto en esgrima del equipo de espada femenino y en levantamiento de pesas con Naryury Pérez, más cuatro platas.

Con las medallas de Aruba (plata en el dobles femenino de bowling) y Curaçao (bronce en boxeo con Fabian Williams) todas las delegaciones, a excepción de Surinam, se han subido al menos una vez al podio en esta edición de los Juegos Suramericanos.