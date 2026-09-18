Twitch apuesta por los "momentos culturales" como la receta para el futuro del 'streaming'

"Creo sinceramente que el mundo del 'streaming' todavía está en su infancia. Hay tantos caminos que puede tomar... La gente va a querer crear momentos culturales", asegura en una entrevista con EFE el director de contenidos para Asia-Pacífico de la compañía, Lewis Mitchell, de visita en Japón para participar en Tokyo Game Show (TGS), la principal feria de videojuegos de Asia.

Twitch tiene una destacada presencia este año en TGS, con paneles, eventos y un espacio exclusivo para creadores de contenido dentro del centro de convenciones Makuhari Messe de Chiba, en las afueras de Tokio, donde se desarrolla la feria, que arrancó el jueves y se extenderá hasta el lunes.

Aunque el 'streaming' hoy en día abarca desde la comedia hasta la música, pasando por los viajes o los deportes, Twitch empezó como una plataforma para retransmitir videojuegos en directo.

"Cuando comenzamos Twitch, éramos una empresa completamente enfocada en los videojuegos. Desde entonces hemos crecido en cierta medida, pero para nosotros, también se trata de ir donde la comunidad va a estar", explica Mitchell.

Japón, además, es un importante mercado para la compañía, y la comunidad nipona es una de las mayores del mundo, responsable de fenómenos como el 'VTubing', donde un creador de contenido retransmite utilizando un avatar digital en vez de mostrar su apariencia real.

Pero el archipiélago también ha sido escenario de polémicas, especialmente las relacionadas con el género conocido como "IRL" ('In Real Life'), donde los 'streamers' realizan actividades en el mundo real y las retransmiten en directo para sus seguidores.

En Japón, donde el aumento sin precedentes del turismo desde la pandemia del coronavirus ha generado un debate nacional sobre la convivencia, es frecuente leer artículos sobre la falta de decoro o las actitudes poco respetuosas de creadores de contenido extranjeros.

Mitchell defiende que Twitch tiene "uno de los mejores equipos de seguridad y confianza en el mundo", y asegura que no les tiembla el pulso para tomar medidas contra la gente que abusa de su plataforma.

"Por mi parte, me gusta ver a personas que idean nuevas formas creativas de interactuar o de crear los tipos de contenido más interesantes, que son los que realmente ayudamos a desarrollar. Y eso es lo que el equipo y yo realmente hacemos y en lo que invertimos nuestro tiempo", explica.

De cara al futuro, la empresa tiene el ojo puesto en la integración del 'streaming' y el mundo del entretenimiento.

Mitchell pone el ejemplo del creador estadounidense Kai Cenat, que organizó una retransmisión de 24 horas junto al actor Kevin Hart, o el hijo de Mariah Carey, que tiene un canal de Twitch y recientemente recibió una visita de su madre en directo.

"Creo que eso sucederá cada vez más, que las personas que crecen con el 'streaming' tendrán más conexiones con ese mundo en lugar de que sea simplemente por un lado el 'streaming' y por otro el entretenimiento", explica.

El responsable piensa que las retransmisiones en directo se acabarán convirtiendo en una parte más del mundo del espectáculo. "Hay infinitos caminos para tomar", defiende.