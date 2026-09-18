Venezuela logra el oro en pentatlón mixto con un triunfo en el último metro

La competencia cerró en el mediodía argentino con la prueba de laser run -que combina carrera a pie con tiro- y los argentinos Serrano y Catalina Serio tomaron la delantera, pero Rivas y su compañera Osmaidy Arias acortaron la distancia a tal punto que la definición sobre quién fue el vencedor salió a través de la tecnología de 'photo finish'.

"El esfuerzo último fue terrible, los últimos 150 metros no tenía nada, miraba para atrás porque pensé que me desmayaba", declaró Serrano a la señal televisiva TyC Sports, visiblemente cansado aún después de finalizada la prueba, y destacó que a pesar de la derrota se sentía satisfecho por lograr la plata.

Rivas ya se había quedado en estos Juegos con el bronce del pentatlón moderno individual,

El bronce de esta modalidad de pentatlón fue para el equipo ecuatoriano, que aventajó a Brasil, pero quedó lejos de los dos puestos más altos del podio.

Al promediar la sexta jornada de los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Venezuela ha capturado hasta el momento 7 de sus 22 oros.

En boxeo femenino festejaron Irismar Rojas, Diana Márquez, Omaylin Cegovia y Maryelis Burguillos; mientras que en judo femenino Anriquelis Barrios y Elvismar Rodríguez.

La delegación caribeña sumó además plata en ciclismo de ruta y judo femenino, y bronce en judo masculino, golf, esgrima y triatlón.

De momento, Venezuela ocupa provisionalmente el cuarto lugar del medallero con 22 oros, 20 platas y 24 bronces, seguido de cerca por Chile que llegó a 64 (18-20-26).

Por encima de Venezuela el podio comenzó a ampliar su distancia: Colombia ocupa el tercer lugar con 81 medallas (31 de oro, 28 de plata y 22 de bronce).

La delegación de Argentina ocupa el segundo puesto del medallero general con 119 (34-34-51) y Brasil lidera con 49 oros, 48 platas y 35 bronces para un total de 132 metales.

Del sexto al noveno lugar en el medallero se ordenan los países que ya han logrado medallas doradas en Santa Fe 2026: Uruguay con 24 (10 oros) Perú con 35 (7 oros), Ecuador con 31 (7 oros) y Paraguay con 20 (5 oros).

Hacia el final marchan Panamá con una plata y 5 bronces, Bolivia con dos bronces, y cierran Curaçao y Guyana con un bronce cada uno.