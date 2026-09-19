Brasil impone su ley

Las delegaciones de Argentina y Colombia siguen la sombra de Brasil, pero bajo la presión de Venezuela y Chile, que hoy incrementaron su cosecha.

Brasil incrementó su renta con siete medallas de oro en judo y elevó su botín a 160 metales, 63 de oros, 56 de plata y 41 de bronce.

La delegación colombiana sigue en la puja por el segundo lugar con Argentina, que este sábado completó 135 medallas (37-38-60) con un agregado de 15, 3 de estas doradas: una en lucha libre, otra en judo en la modalidad katame no kata y la restante en bowling individual masculino.

Para Colombia, la jornada deparó 13 metales para un total de 96 (34-33-29) con dominio en bowling individual femenino y esquí náutico.

También tuvieron buena cosecha de medallas los venezolanos con un total de 79 preseas (26-26-27). A la cuenta se sumaron cuatro oros: tres en lucha libre y una en sóftbol femenino.

Chile tuvo su mejor día de los Juegos Suramericanos para un total de 75: 23 de oro, 22 de plata y 30 de bronce. La natación artística aportó dos oros, y otros resultaron de duetos y duetos mixtos, esquí náutico, judo y voleibol femenino.

Perú también tuvo un positivo balance con 5 preseas, 4 en tiro deportivo y la restante en skateboarding.

Ahora Surinam es la única delegación ausente en medallero.