Un oso se cuela en un barco pesquero en el noreste de Japón y acaba cayendo al mar

El animal, de alrededor de un metro de altura, accedió el sábado por la noche a la embarcación, dedicada a la pesca de atún, a través de una pasarela en un puerto de Shiogama, en la prefectura de Miyagi, dijo la Policía local, citada por la agencia.

Los tres tripulantes que se encontraban en el pesquero se encerraron en una estancia para mantenerse a salvo y no resultaron heridos. Según el testimonio de los marineros, el oso permaneció en la proa y pareció dormirse allí hasta que, a primeras horas del domingo, cayó al agua, y desde entonces no ha vuelto a ser visto.

Horas antes, otro oso murió tras ser arrollado por un tren en Iwanuma, también en Miyagi. El incidente obligó a interrumpir el servicio durante cerca de dos horas mientras se retiraba el cuerpo del animal y provocó retrasos que afectaron a unos 490 pasajeros, dijo Kyodo.

Japón atraviesa un aumento sin precedentes de los ataques de osos. En el ejercicio fiscal terminado en marzo pasado se registró un récord de 13 muertos y cientos de heridos, mientras que en el actual suman ya al menos seis fallecidos, según datos del Ministerio de Medio Ambiente.

Las autoridades atribuyen el problema, entre otros factores, al éxodo rural y la escasez de alimento en los bosques, y prevén capturar y sacrificar al menos 10.000 ejemplares durante este ejercicio fiscal.