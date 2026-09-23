Santa Fe 2026: Argentina pasa a la final de fútbol y espera por Paraguay o Chile

Tras un duro partido que se definió en el final, con el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario como escenario, y abarrotado de público, la Albiceleste pugnó durante todo el tiempo por encontrar juego fluido contra Perú y chances ante un seleccionado incaico que se supo defender de manera aguerrida, pero casi sin buscar el arco argentino.

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El gol definitorio llegó con el tiempo regular cumplido, cuando Santiago Espíndola -jugador del River Plate- logró filtrar un tiro entre varios defensores para desatar la alegría del público local, que alentó sin parar al joven equipo dirigido por Diego Placente.

Argentina consiguió llegar a la final tras un trabajado torneo en el que antes del encuentro de este miércoles perdió ante Paraguay 2-1 en el debut, ganó 1-0 ante Uruguay y empató 1-1 con Venezuela.

El conjunto celeste y blanco, con algunas de sus promesas como Ian Subiabre, Nicolás Marcipar o Franco Domínguez, espera rival para la final por el oro del partido que disputarán Paraguay y Chile, a las 17:00.

La definición futbolística masculina está fijada para el jueves. El duelo por la medalla de bronce (tercer puesto) está marcado para las 10:00, mientras que por la presea del oro, el título, está fijado para las 15:00, aunque los horarios podrían ser modificados como ocurrió en el calendario de las semifinales.

Todos los enfrentamientos se cumplen en el escenario del Newell’s Old Boys.