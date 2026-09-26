Por qué sobrestimamos algunos riesgos: qué es la heurística de disponibilidad

La heurística de disponibilidad es un atajo mental por el que una persona estima qué tan probable o común es un hecho según la facilidad con que logra recordar ejemplos. Si una imagen, una noticia o una experiencia cercana viene rápido a la mente, el cerebro tiende a interpretarla como más representativa de la realidad.

El concepto fue desarrollado por los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky en la década de 1970. Su aporte mostró que, frente a decisiones rápidas, la mente no siempre consulta estadísticas ni analiza todas las variables: recurre a recuerdos disponibles, vívidos y emocionalmente cargados.

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Por qué una noticia puede modificar la percepción del riesgo

Después de escuchar varios relatos sobre robos, algunas personas pueden sentir que salir de noche es mucho más riesgoso, incluso si no conocen cambios concretos en los datos de seguridad de su zona. Algo similar ocurre con los accidentes aéreos: son poco frecuentes en comparación con los incidentes viales, pero las imágenes de una tragedia aérea suelen permanecer más tiempo en la memoria.

La disponibilidad no mide la probabilidad real; mide la facilidad de recordar. Y esa facilidad aumenta cuando el hecho es reciente, inesperado, cercano o conmovedor.

Las redes sociales intensifican este mecanismo. Sus sistemas de recomendación privilegian, con frecuencia, contenidos que despiertan reacción: miedo, indignación, sorpresa o ternura. La repetición puede producir una sensación engañosa de abundancia. Ver decenas de publicaciones sobre un mismo problema no necesariamente significa que ese problema ocurra decenas de veces más.

Emoción, memoria y decisiones cotidianas

Desde la psicología cognitiva, la heurística de disponibilidad ayuda a entender por qué una experiencia aislada puede pesar más que una cifra. El cerebro tiene una ventaja adaptativa en registrar amenazas y estímulos emocionalmente relevantes: recordarlos puede ser útil para responder con rapidez.

Sin embargo, ese mismo recurso puede distorsionar decisiones sobre salud, crianza, finanzas o seguridad. Una persona que conoce a alguien con una reacción adversa a un medicamento puede sobrestimar ese riesgo; otra que vio videos de fraudes puede empezar a desconfiar de toda compra digital. No se trata de reacciones irracionales en sentido estricto, sino de respuestas basadas en información mentalmente accesible.

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La neurociencia ha observado que los acontecimientos asociados a una fuerte carga emocional se consolidan de manera más intensa en la memoria. Por eso, una historia concreta —con rostro, voz y detalles— suele competir con ventaja frente a una estadística abstracta.

Cómo reconocer el sesgo de disponibilidad

Una señal habitual aparece cuando un pensamiento comienza con frases como “últimamente pasa mucho” o “conozco varios casos”, sin una referencia clara a datos comparables. También puede surgir cuando una noticia reciente modifica de inmediato una rutina: evitar un medio de transporte, posponer una consulta médica o asumir que una situación excepcional es la norma.

Contrastar la impresión inicial con fuentes confiables puede ayudar a separar la experiencia emocional de la frecuencia real. En temas de salud, sirven los organismos sanitarios y los profesionales; en seguridad o economía, los registros oficiales y estudios con contexto.

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La heurística de disponibilidad no desaparece por conocerla. Pero ponerle nombre permite detectar cuándo una imagen memorable está ocupando más espacio que la evidencia.