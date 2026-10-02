El mexicano que ganó el Mister International defiende los concursos de belleza masculinos

En su primera semana como rey de belleza, tras vencer a hombres de otros 51 países y territorios, el modelo de 21 años -natural de Mazatlán, Sinaloa- dice sentirse feliz y orgulloso de su triunfo, sin dejar de reconocer los obstáculos superados antes y durante la competición.

"Este camino fue muy difícil porque no todas las personas en México ven un certamen masculino como algo digno de respetar. Sin embargo, yo representé dignamente a mi país y creo que ahora me he ganado el respeto de muchas personas porque he puesto en alto a mi país", sostuvo.

Además, prosigue, en México y en otras sociedades "existen muchos tabús acerca de cómo debería de ser un hombre", lo que tradicionalmente no incluye la vanidad de participar en un concurso de belleza.

Sin embargo, el sinaloense, exestudiante de Derecho, defiende que se preparó durante varias semanas, en las que tomó clases de pasarela y oratoria, para "representar lo mejor del hombre" en este concurso, en el que se impuso en la final sobre el español Ignacio Monclus y el indonesio Gede Aiswarya Kartika.

Al ganar se convirtió en el primer mexicano en obtener el título que antes alcanzaron representantes de Filipinas, Venezuela, República Dominicana o Brasil.

Durante su año de reinado, Briseño espera "hacer cosas positivas por la sociedad", que irá definiendo según las mayores necesidades de la población de México y de otros países, sin nombrar de momento ninguna en específico.

Por ahora, insiste en el orgullo que siente por haber llevado una alegría a su nación, de donde ha recibido numerosas felicitaciones a través de las redes sociales.

"La verdad es que es muy bonito sentir tanto amor de tanta gente", finalizó.

Creado en 2006 por el empresario singapurense Alan Sim, Mister International celebró este año su decimoctava edición en Bangkok. La competición estuvo paralizada por la pandemia de covid-19 desde 2020 y retomó su actividad en 2022.

Desde su creación, candidatos de decenas de países han participado en sus distintas ediciones, con finales celebradas en países como Singapur, Malasia, Taiwán, Indonesia, Corea del Sur, Filipinas y Tailandia.