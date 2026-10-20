Carlsen: "Todo el mundo tiene un precio, pero ya no me interesa el ajedrez clásico"

"Todo el mundo o casi todo el mundo tiene un precio, pero yo no voy a especular sobre cuál es el mío. Sin embargo, desde una perspectiva deportiva, lo que sí puedo decir es que hay muchas cosas en este deporte que me interesan más que una partida larga de ajedrez clásico", ha manifestado durante la presentación, en el Cotton Club Hotel de Barcelona, de la Move Cup, un nuevo torneo de partidas rápidas que se disputará en la capital catalana del 18 al 20 de enero próximos.

En la capital catalana, Carlsen solo había jugado hasta ahora "un par de rondas en el Chess Bullet allá por 2023", un torneo online que probó mientras estaba en Cataluña de vacaciones.

"La verdad es que fue una idea realmente mala, porque estaba de fiesta mientras jugaba y no lo hice demasiado bien", ha recordado entre risas el maestro noruego, que esta vez regresa a Barcelona como la estrella de un nuevo torneo que pretende revolucionar el mundo del ajedrez.

"El ajedrez es genial, pero creo que nos faltan eventos que lo acerquen a un público que disfrute de una mejor experiencia como espectador. Y creo que el formato rápido de la Move Cup será un evento divertido y realmente emocionante de seguir", ha opinado Carlsen.

El nórdico, vigente campeón mundial de ajedrez rápido, ajedrez relámpago (blitz) y ajedrez aleatorio de Fischer (freestyle), hace tiempo que abandera la modernización de su deporte para acercarlo al gran público.

"Creo que parte de lo que hemos visto en los últimos años, con eventos 'online' como el Champions Chess Tour pero también con la Copa Mundial de eSports, es que hay muchas cosas que se pueden hacer en el ajedrez que no se han hecho antes", reflexiona el número 1 del ranking mundial.

Por eso, a Carlsen le costó muy poco aceptar la propuesta para abanderar el nuevo torneo barcelonés, que en su primer año tendrá una bolsa de 300.000 euros, la misma cantidad que donará a la Fundación Move, creada para impulsar la investigación sobre el ajedrez y la salud mental.

En este sentido, el maestro español Miguel Illescas, también presente en el acto, ha destacado que la Move Cup, además de ser un torneo de élite, tiene una características que lo hacen diferente: el hecho de contar con una fundación que aportará al evento "una vertiente social y terapéutica y también en el ámbito educativo, que es donde el ajedrez tiene un impacto mayor".

En cuanto al nivel deportivo, Illescas ha recordado que la mera presencia de una leyenda como Magnus Carlsen -la participación de otras estrellas del ajedrez se irá desvelando, una a una, en las próximas semanas- "habla por sí sola".

"Este torneo tiene una voluntad de permanencia, de continuidad en los años venideros y también de convertirse en el torneo más importante del mundo", ha sentenciado el ocho veces campeón de España EFE