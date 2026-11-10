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Estilo de vida
10 de noviembre de 2026 - 17:00

Exalcalde Michael Bloomberg se casa con quien ha sido su pareja hace casi tres décadas

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Nueva York, 10 nov (EFE).- El exalcalde de Nueva York, el empresario Michael Bloomberg, contrajo matrimonio con quien ha sido su pareja hace casi tres décadas, Diana Taylor, en una ceremonia privada en su hogar del Upper East Side en Nueva York, según trascendió este martes en la prensa.

Por EFE
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La pareja se dio el 'sí quiero' el lunes, rodeados por familiares, entre los que se encontraban las hijas de Bloomberg, Emma, de 47 años, y Georgina, de 43.

Bloomberg tomó las riendas de la ciudad en enero del 2002, en sustitución de Rudolph Giuliani, tres meses después de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas.

"Veintiséis años después de que coincidieran por casualidad en una reunión, Mike Bloomberg y Diana Taylor se han casado", indica un comunicado del portavoz de Bloomberg, publicado en el perfil de X del exalcalde.

Bloomberg, de 84 años, y Taylor, de 71, se conocieron en el 2000 cuando se sentaron uno al lado del otro en una reunión de la Comisión de Presupuesto Ciudadano, durante la primera campaña electoral del millonario.

Tras la ceremonia, la pareja ofreció un almuerzo para unas quince personas, de acuerdo con la revista People.

Durante una entrevista con The Washington Post en 2020, la entonces editora de Vogue, Anna Wintour, habló sobre Taylor, que "su famoso novio quizás sea lo menos interesante de ella" y se refirió a ella como una mujer "inteligente, independiente", y con "personalidad propia".

"Michael tiene mucha suerte de tenerla", afirmó, según la revista.

Bloomberg fue alcalde de Nueva York durante 12 años y Taylor era conocida como "la primera dama no oficial" de la ciudad.

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