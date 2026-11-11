Nintendo dice que las ventas de 'Zelda: Ocarina of Time' baten un récord para la Switch 2

El videojuego, cuya versión original fue lanzada para la consola Nintendo 64 a finales de 1998, "ha superado los 5,2 millones de unidades (incluidas 810.000 unidades vendidas en Japón) en los primeros cuatro días después de su lanzamiento", afirmó la compañía con sede en Kioto.

Nintendo señaló que esto marca "el mayor volumen de ventas mundiales acumuladas de un título" lanzado por la compañía para su Switch 2 "en los primeros cuatro días después de su lanzamiento".

La nueva versión de 'Ocarina of Time' se enfrentaba al reto de actualizar un juego de culto y que cale no solo entre los que ya lo veneran, sino también en los que entran por primera vez en una saga de la que se han vendido más de 160 millones de copias desde su primer juego en 1986.

Los gráficos son otros de los grandes beneficiados y buscan el realismo en las texturas de los objetos y escenarios, mientras que los personajes mantienen sus facciones exageradas y sus diseños se han actualizado con decenas de detalles sin perder su esencia.

El título original está considerado uno de los mejores videojuegos de la historia, al haber proporcionado un mundo 3D inmersivo y un sistema de combate novedoso que permitía a los jugadores apuntar a enemigos individuales.

La saga, creada en febrero de 1986 por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, ha encadenado más de cuarenta títulos de muy diversos géneros y ha construido un imaginario propio a través de sus personajes, con más de 156 millones de copias vendidas en todo el mundo.