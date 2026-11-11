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Estilo de vida
11 de noviembre de 2026 - 17:55

Un cocinero hispanochino gana el XXII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas de España

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Valladolid (España) 11 nov (EFE).- Un cocinero hispanochino, Jiale Pan, del restaurante  Jiapan (Valladolid, centro), fue el ganador este miércoles del XXVII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas de España.

Por EFE
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El bocado ganador se llama 'Doce/29', y consiste en una reducción de cordero depositada en el interior de un pan bao cuyo nombre alude a una fase del calendario lunar chino que se verifica el 29 de diciembre.

Jiale Pan, que se ha impuesto a los 44 concursantes del certamen nacional, ha ganado el título y los 10.000 euros del premio con una tapa que ha aderezado con un pesto de piñón y puerro.

El subcampeón ha sido otro chef de Valladolid, Teo Rodríguez (restaurante Trasto), con 'Bola del mundo', un guiso de rape aromatizado con cítrico y coco. El tercer clasificado ha sido Juan García Domínguez, del restaurante Dolar Coreses (Vitoria, norte), con 'Volcán del norte', una carrillera de cerdo guisada con tomate y vino tinto.

El X Campeonato Mundial también se ha quedado en Valladolid, en manos del chef Alejandro San José, del restaurante Habano Taquería, con 'Milpa Meseta', un anillo crujiente de maíz relleno de lechazo guisado en salsa tomatillo verde, con un chintextle de bacalao y piña encurtida en tepache, estos dos últimos ingredientes como un guiño a la cocina mexicana que trabaja el establecimiento ganador.

El subcampeonato ha ido a parar a manos del chef Alonso Luna, en representación de Tailandia (restaurante Ojo Bangkok), con 'La croqueta de la última oportunidad', basada en callos, por delante del cocinero Kenny Gan Wei Kiat (restaurante Hachi by Kenny's), tercer clasificado, quien desde Malasia ha concursado con 'Pansuh bajo el dosel de Borneo', basada en técnicas tradicionales de cocción de bambú de pueblos indígenas.

La presidenta del jurado del Concurso Nacional, la cocinera brasileña Janaina Torres, recordó cómo por las manos de los cocineros "pasa la historia, tradición y las personas", mientras que el chef español Mario Sandoval, máximo responsable del X Campeonato Mundial de Tapas, ha elogiado la trayectoria ambos certámenes.

Durante todos estos años "han revalorizado el sector, al tapa, un lenguaje donde se puede expresar el sector primario, la cultura y todo un pueblo", ha explicado durante su intervención, afirmó Sandoval.

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