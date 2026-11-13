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Estilo de vida
13 de noviembre de 2026 - 10:43

¿Por qué en algunos países el día de mala suerte es martes 13 y en otros viernes 13?

La variabilidad en el día considerado de mala suerte — martes 13 en algunos lugares y viernes 13 en otros.
La variabilidad en el día considerado de mala suerte — martes 13 en algunos lugares y viernes 13 en otros.Shutterstock

La idea de que ciertos días traen mala suerte es una creencia común en muchas culturas alrededor del mundo. Sin embargo, la variabilidad en el día considerado de mala suerte — martes 13 en algunos lugares y viernes 13 en otros — tiene raíces profundas en la historia, la religión y la cultura. En este artículo, exploraremos las razones detrás de estas diferencias culturales y de dónde provienen estas supersticiones.

Por ABC Color
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El Martes 13 en la cultura latinoamericana. En los países de habla hispana, especialmente en España y gran parte de América Latina, el martes 13 es considerado un día de mala suerte. Esta creencia puede remontarse a varios factores históricos y culturales:

Lea más: Martes 13: ¿Por qué se cree que trae mala suerte?

  • La asociación con Marte: El martes está asociado con Marte, el dios romano de la guerra. Marte es sinónimo de desorden, conflicto y violencia, lo que podría contribuir a la percepción negativa del día.
  • Caída de Constantinopla: El 29 de mayo de 1453, un martes, Constantinopla cayó en manos del Imperio Otomano. Esta caída fue un acontecimiento traumático para la cristiandad y podría haber fortalecido la superstición.
  • Capítulo XIII del Apocalipsis: El número 13 tiene connotaciones de mala suerte en la tradición cristiana, en parte debido a su asociación con el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, que habla sobre la llegada del Anticristo.

Refranes y cultura popular

Existen múltiples refranes en español que refuerzan esta superstición, como “En martes, ni te cases ni te embarques”, que sugieren que tomar decisiones importantes o realizar actividades significativas en este día puede traer mala suerte.

La frase de "Martes 13 no te cases ni te embarques" está muy arraigada en la cultura popular.
La frase de "Martes 13 no te cases ni te embarques" está muy arraigada en la cultura popular.

El Viernes 13 en la cultura anglosajona. Orígenes de la Creencia

En las culturas anglosajonas, el viernes 13 es el día asociado con la mala suerte. Esta creencia también tiene varias raíces históricas y culturales:

  • Viernes Santo y crucifixión: En la tradición cristiana, se cree que Jesús fue crucificado un viernes, lo que estableció este día como uno de mala suerte.
  • La Última Cena y el Número 13: Hubo 13 personas presentes en la Última Cena antes de la crucifixión de Jesús. Judas Iscariote, el decimotercer invitado, traicionó a Jesús, lo que contribuyó a la mala reputación del número.
  • La Orden de los Templarios: El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó el arresto de los Caballeros Templarios. Muchos fueron torturados y ejecutados, lo que añadió un aspecto oscuro y siniestro a este día.

Cultura popular y medios de comunicación

En la sociedad moderna, la popularidad de la superstición del viernes 13 ha sido reforzada por la cultura popular y los medios de comunicación, como la famosa saga de películas de terror “Friday the 13th” (Viernes 13). Este fenómeno ha ayudado a mantener y expandir la superstición globalmente.

Comparación y contraste

Número 13. En ambas culturas, el número 13 es visto como un número de mala suerte, aunque las razones pueden variar. Esta constante indica un rechazo más amplio del número en contextos históricos y religiosos diversos.

Influencia de la religión

Ambas supersticiones tienen fuertes vínculos con la religión. En España y América Latina, la influencia católica ha sido fundamental para consolidar la mala fama del martes 13. En el mundo anglosajón, las raíces protestantes y católicas han jugado un papel similar para el viernes 13.

Supersticiones modernas

En la sociedad actual, estas supersticiones todavía tienen un impacto, aunque a menudo se mezclan con un toque de humor y escepticismo. No obstante, hay personas que prefieren evitar ciertas actividades en estos días.

El martes 13 y el viernes 13 son ejemplos fascinantes de cómo diferentes culturas pueden interpretar los signos y presagios de manera única. Mientras que ambas fechas son vistas con recelo en sus respectivas culturas, las razones detrás de estas percepciones están profundamente arraigadas en la historia y la religión.

Conocer estas diferencias culturales no solo enriquece nuestro entendimiento del mundo, sino que también nos ayuda a apreciar la diversidad de creencias y tradiciones que han sido transmitidas a través de los siglos.

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