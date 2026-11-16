"Cada una de estas mujeres ha recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, y Puerto Rico las ha recibido como si fueran de casa. Verlas por fin juntas, compartiendo sus culturas e historias en una isla que vive este certamen con tanta pasión, es la mejor manera de celebrar nuestros 75 años", expresó en un comunicado Ronald Day, CEO la organización de Miss Universo.

El grupo completo de delegadas, procedentes de los cinco continentes, se encuentra hospedado en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, en Condado, en el centro de San Juan, donde permanecerán hasta el 25 de noviembre.

La celebración culminará con tres noches de competencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan: la competencia de Traje Nacional el 21 de noviembre, la Competencia Preliminar el 22 de noviembre y la Gran Final y coronación de Miss Universo 2026 el 24 de noviembre con la corona 'El Resplandor del Legado Eterno'.

La pieza de alta joyería en mención -creada por el reconocido diseñador George Wittels, con la colaboración de Maison d’OR, una casa privada de alta joyería con sede en París- está elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con 3.150 diamantes de talla brillante.

Los fanáticos alrededor del mundo pueden apoyar a sus representantes favoritas mediante la votación oficial en missuniverseorg.com/vote, donde la candidata que reciba la mayor cantidad de votos del público asegurará un lugar entre las 30 semifinalistas.

Durante la jornada, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) llevó a 60 candidatas de Miss Universo 2026 al Parque Forestal La Marquesa, en Guaynabo, como parte de las experiencias organizadas para promover la diversidad de atractivos turísticos del archipiélago ante una audiencia internacional.

Puerto Rico, que fue sede del certamen en 1972, 2001 y 2002, acogerá esta edición, lo que generará más de 1.100 empleos temporales, entre directos e indirectos, aseguró el año pasado la gobernadora del archipiélago, Jennifer González.