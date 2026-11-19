Para cuidar las venas de las piernas, lo que más ayuda es lo más simple: moverte seguido, mantener un peso razonable y tomar suficiente agua. Todo eso favorece que la sangre vuelva de las piernas al corazón. Las várices y la trombosis comparten el sistema venoso, pero son problemas distintos.

Las várices son venas superficiales dilatadas porque sus válvulas dejaron de funcionar bien. La trombosis es un coágulo en una vena profunda, y requiere atención médica urgente.

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Várices y trombosis: no es lo mismo

Se suelen mencionar juntas, pero el riesgo es muy diferente. En las várices, las válvulas que dejan pasar la sangre en una sola dirección se debilitan y la sangre se estanca en las piernas. El resultado: pesadez, calambres, algo de hinchazón y venas visibles y retorcidas.

En la trombosis venosa profunda (TVP), el coágulo se forma en una vena profunda, casi siempre en la pantorrilla o el muslo. Lo grave es que puede soltarse, viajar hasta los pulmones y causar una embolia pulmonar. Tener várices avanzadas suma un poco de riesgo, pero pesan más otros factores: una cirugía reciente, pasar mucho tiempo inmóvil, antecedentes familiares, el embarazo, el cigarrillo y algunos tratamientos hormonales.

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Qué podés hacer todos los días

La idea es activar el músculo de la pantorrilla, que funciona como una bomba y empuja la sangre hacia arriba, contra la gravedad.

No te quedes quieto mucho rato. Tanto sentado como de pie, la sangre le cuesta más volver. Si trabajás frente a la computadora o hacés un viaje largo en avión o micro, levantate y caminá unos minutos, o hacé círculos con los tobillos, cada 45 o 60 minutos.

Elegí ejercicio de bajo impacto. Caminar a paso firme, nadar, andar en bici o hacer yoga trabajan las piernas sin castigar las articulaciones. Con media hora por día ya se nota la diferencia en la circulación.

Subí las piernas al final del día. Apoyarlas por encima del nivel del corazón entre 15 y 20 minutos ayuda a drenar las venas y alivia esa sensación de piernas cargadas.

Cuidá el peso y tomá agua. El sobrepeso aumenta la presión sobre las venas de las piernas, y la deshidratación espesa la sangre, lo que favorece que coagule.

Ojo con la ropa y el calor. La ropa muy ajustada en la cintura o la ingle dificulta el paso de la sangre. Y las estufas pegadas a las piernas o las duchas muy calientes dilatan las venas y aumentan la pesadez.

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Medias de compresión y cuándo ir al médico

Las medias de compresión graduada aprietan más en el tobillo y menos hacia arriba, y así ayudan a las venas a empujar la sangre. Sirven sobre todo si tenés antecedentes familiares de várices, estás embarazada o viajás seguido. Pero el nivel de compresión te lo tiene que indicar un profesional: una media mal elegida puede hacer más mal que bien.

Consultá si tenés dolor persistente en una sola pierna, hinchazón repentina, enrojecimiento o la piel más caliente de lo normal. Y si además aparece falta de aire de golpe o dolor en el pecho, andá al médico sin esperar.