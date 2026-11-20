El 75 % de las unidades vendidas corresponde a la versión para PlayStation y el 25 % a la de Xbox, de acuerdo con la firma.

La red global Cloudflare apuntó en la red social X que las consultas para localizar los servidores de descarga de PlayStation en Estados Unidos alrededor de la medianoche del jueves, día del lanzamiento de GTA VI, alcanzaron un pico 11,2 veces mayor que su nivel habitual.

Wedbush Securities previó el martes que el GTA VI alcanzará los 3.000 millones de dólares en ingresos y superará los 30 millones de unidades vendidas para finales de año.

Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games (editora de 'GTA'), aún no divulgó cifras oficiales de ventas, pero anticipó que las reservas del videojuego estaban superando "con creces" sus expectativas iniciales.

La saga, que comenzó en 1997, ha vendido más de 475 millones de unidades en todo el mundo, mientras que su anterior entrega, GTA V, lanzada en 2013, acumula cerca de 235 millones de copias, según datos de la compañía.

GTA V generó alrededor de 800 millones de dólares en ingresos durante sus primeras 24 horas a la venta.

Rockstar Games celebrará este sábado en Miami 'Grand Theft Auto VI: The Festival', un evento que girará en torno a la música usada en el juego y que contará con algunos de los artistas que forman parte de la banda sonora del juego, como Cardi B, Travis Scott o los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso.