Este es el mayor lanzamiento en la historia de la industria del entretenimiento, resaltó la empresa -en un comunicado-.

Las ventas del GTA VI superan los ingresos recaudados por la película más taquillera del año, 'Spider-Man: Brand New Day', que obtuvo 2.520 millones de dólares en su paso por los cines.

Además, también superó al largometraje más taquillero de la historia, 'Avengers: Endgame', que recaudó 2.900 millones de dólares.

Antes de su lanzamiento, se vendieron 32,5 millones de copias del GTA VI, al establecer un récord en todas las plataformas.

"Nos sentimos increíblemente agradecidos por la respuesta de los jugadores de todo el mundo y no podríamos estar más emocionados de compartir este momento con ustedes", expresó el presidente y fundador de Rockstar Games, Sam Houser.

El videojuego está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X y S.

La saga, que comenzó en 1997, ha vendido más de 475 millones de unidades en todo el mundo, mientras que su anterior entrega, GTA V, lanzada en 2013, acumula cerca de 235 millones de copias, según datos de la compañía.

GTA V generó alrededor de ochocientos millones de dólares en ingresos durante sus primeras veinticuatro horas a la venta.

Con motivo del lanzamiento, Rockstar Games celebrará este sábado en Miami 'Grand Theft Auto VI: The Festival', un evento que girará en torno a la música usada en el juego y que contará con algunos de los artistas que forman parte de la banda sonora del juego, como Cardi B, Travis Scott o los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso.