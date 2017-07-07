Calzados que mejor van con tus piernas

Un tip fundamental: si tienes pantorrillas más bien anchas, no te conviene elegir alpargatas de estampados llamativos.

La razón es muy simple: todo lo que sea llamativo, captará la mirada de los demás. Es una de las reglas más básicas de la moda. Por eso se recomienda que todo lo que pueda llamar la atención no esté cerca de las zonas “problemáticas” de tu cuerpo.

Si te gustan las alpargatas estampadas, puedes optar mejor por algunas más bien discretas y llamar la atención de todos con algún detalle bello en la zona superior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy