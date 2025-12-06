El vori vori se corona como la mejor comida del mundo

El vori vori, esa emblemática sopa tradicional del Paraguay famosa por sus bolitas de harina de maíz, vegetales y pollo, ha sido nuevamente coronada como la mejor sopa del mundo por Taste Atlas. Pero esta vez, llega al podio también como la mejor comida del mundo.

Este galardón ya corresponde al periodo 2025/2026 y ubica al vori vori en el ránking de sopas por encima de sopas icónicas como el ramen, famoso plato japonés de origen chino, conocido en todo el mundo.

Además, en el ránking de mejores comidas del mundo, también está en el primer lugar, por arriba de la pizza napolitana y otros clásicos del mundo.

Las puntuaciones

Si bien el el ránking general, la comida paraguaya figura en el puesto 83 entre las 100 mejores cocinas del mundo, es la rica sopa con bolitas la que vuelve a posicionarse en lo más alto del podio.

El vori vori alcanza una valoración de 4,8 (de 5). "El vori-vori es una sopa de Paraguay hecha con pequeñas bolas de harina de maíz y queso, cocidas en un caldo que suele incluir pollo, verduras y hierbas, y es reconocida como un plato básico tanto en zonas rurales como urbanas del país“, se lee en la web de Taste Atlas.

Además, se destaca que su desarrollo “está vinculado al uso ancestral del maíz y las aves en la culinaria guaraní y, más tarde, en prácticas gastronómicas mixtas documentadas en registros de cocina doméstica y relatos regionales de los siglos XVIII y XIX, donde las masas a base de maíz se moldeaban en densos dumplings para rendir los ingredientes en épocas de escasez".

Qué es Taste Atlas

TasteAtlas es una enciclopedia culinaria y un atlas gastronómico interactivo en línea que reúne y destaca la cocina tradicional del mundo.

Registra más de 10.000 platos, ingredientes y restaurantes auténticos, y ofrece recetas, reseñas y clasificaciones elaboradas a partir de votos de usuarios y especialistas para explorar sabores locales y culturas gastronómicas.