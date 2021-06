The White Stripes celebra el 20 aniversario de White Blood Cells

The White Stripes celebran el vigésimo aniversario de su histórico tercer álbum de estudio de 2001, White Blood Cells, con el lanzamiento de una edición digital recién ampliada. . Además, un video de la interpretación electrizante de “Im Finding It Harder To Be A Gentleman” del mismo programa Gold Dollar que se estrenó hoy en el canal de YouTube The White Stripes.

Aclamado por Rolling Stone en su lanzamiento original del 3 de junio de 2001 por “fusionar melodías ineludibles, inquietantemente eternas con riffs sucios que revuelven el cerebro”, White Blood Cells volverá a los estantes de las tiendas de discos en todas partes a finales de este año con una edición estándar de vinilo negro, llegando el viernes 22 de octubre. Los pedidos anticipados están disponibles ahora. Además, el vinilo de color rojo y blanco de edición limitada llegará ese mismo día a Third Man Records Nashville & Detroit, así como a tiendas de discos independientes selectas en todo el país. Pronto se darán a conocer detalles adicionales.

Como parte de la celebración del vigésimo aniversario de White Blood Cells, el álbum también ha sido remasterizado en HD a partir de la cinta original utilizando el proceso Plangent para escuchar en todos los minoristas digitales y servicios de transmisión que ofrecen funcionalidad de audio de alta calidad, junto con remasterizaciones en HD de The White Stripes, el álbum debut homónimo de 1999 y el hito Elephant de 2003. Los álbumes adicionales de White Stripes estarán disponibles en HD a finales de este año.