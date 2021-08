Parada 98: Robert Plant, la voz salvaje de Led Zeppelin

Robert Plant cumplió 73 años el pasado 20 de agosto. Considerado como uno de los más importantes vocalistas del Rock, integró la legendaria agrupación musical británica, Led Zeppelin. Destacado por su versatilidad y poderío vocal, creció bajo la influencia hechizante del blues estadounidense. Aunque ha interpretado canciones rockeras como How Many More Times, Whole Lotta Love o Inmigrant Song, ha regalado magia con baladas folk y blues como Babe I’m Gonna Leave You, Since I’ve Been Loving You, The Rain Song o I’m Gonna Crawl.