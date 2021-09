Parada 98: Joan Jett, la historia de un amor por el Rock And Roll

Joan Marie Larkin, conocida artísticamente como Joan Jett, tiene una historia de superación y fortaleza, ya que no renunció a sus sueños musicales. Es conocida por muchos como la Reina del Rock And Roll o la Abuela del Punk, y ha sido una de las primeras mujeres en contar con su propio sello discográfico. Si bien su carrera musical tuvo un despegue importante al ser guitarrista y vocalista de The Runaways, el éxito como solista llegó cuando reversionó la canción I Love Rock And Roll, original de The Arrows. Otras grandes canciones de su repertorio son: I Hate Myself For Loving You, Bad Reputation y Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah).