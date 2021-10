John Mayer lanza una versión balada de “Last train home”

John Mayer lanzó una versión balada de su último single “Last Train Home” grabada en vivo en Henson Studios en Hollywood. El video muestra a Mayer tocando el inolvidable riff de guitarra usando su PRS Silver Sky en Roxy Pink. Grabado en vivo en Henson Studios en Hollywood, el video también presenta al legendario Lenny Castro, Greg Phillinganes, Sean Hurley, David Ryan Harris, Aaron Sterling y Don Was.

John Mayer se ha convertido en un artista ganador del premio Grammy, un compositor célebre y un guitarrista icónico a la vez. El nativo de Bridgeport, CT se presentó en el quinto platino Room For Squares en 2001 y obtuvo tres debuts # 1en el Billboard Top 200 con el triple platino Heavier Things [2003], el doble platino Battle Studies [2009] y oro Born and Raised [2012].

Además de vender más de 20 millones de álbumes en todo el mundo y reunir miles de millones de reproducciones hasta la fecha, ha obtenido siete premios Grammy, incluida la “Canción del año” por “Daughters”.

En 2015, se fundó Dead & Company, con Mayer en la guitarra principal y en la voz. Desde su formación, la banda ha completado seis giras, tocando para 3.4 millones de fanáticos, y se ha convertido en un acto de estadio sin precedentes. Más recientemente, The Search for Everything de 2017 se ubicó en el número 2 en el Billboard Top 200 y se convirtió en oro.