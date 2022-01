Parada 98: Elvis Presley, la voz eterna del “Rey del Rock And Roll”

Se celebra el 87° aniversario del nacimiento de Elvis Presley, uno de los íconos culturales del siglo XX y figura trascendental del Rock de los años 50, junto a leyendas como Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins y Jerry Lee Lewis. Pese a las dificultades por las que atravesó en su vida, amó a la música desde su infancia. Con su voz versátil y profunda logró convertirse en el “Rey del Rock And Roll” y en un intérprete mágico de canciones clásicas. Jailhouse Rock, Hound Dog, Loving You, Can´t Help Falling In Love o Suspicious Minds, quedarán como joyas inolvidables.