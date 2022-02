Parada 98: George Harrison, el Beatle tranquilo de la guitarra mística

Recordamos el 79 aniversario del nacimiento de George Harrison, destacado músico británico que hizo historia con The Beatles y luego tuvo una mágica carrera solista. Si bien era el más joven de los Fab Four, llegó a convertirse en una pieza importante para la creación musical de la banda de Liverpool. Además del Rock And Roll, supo construir un estilo propio basado en la espiritualidad, su pasión por la música India y el uso del Slide en la guitarra, regalando sonidos que surgían desde su alma. Entre Something o Here Comes The Sun, My Sweet Lord o Love Comes To Everyone, su legado es indiscutible y eterno.