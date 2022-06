Avril Lavigne presenta “Let Go” en la edición del 20 aniversario

Originalmente escrita y presentada para Let Go , “Breakaway” fue eliminada del álbum antes de que Avril le entregara la canción a Kelly Clarkson (quien la convirtió en el número 1 del Hot 100 en 2004). La interpretación recién grabada de Avril proporciona una nueva versión de la canción y restaura pequeñas referencias líricas conmovedoras a la infancia canadiense de Avril. La nueva grabación de Avril de “Breakaway” ya fue lanzada a través de las redes sociales de la artista.

Let Go (20th Anniversary) incluye las 13 canciones clásicas del gran debut de Avril, su reinvención de 2022 de “Breakaway” y cinco canciones adicionales grabadas durante las sesiones originales de Let Go: “Why” (“Complicated” b-side); " Get Over It” (“Sk8er Boi” b-side, no lanzado en DSPs); “Falling Down” (De “Sweet Home Alabama” soundtrack); “I Don’t Give” (De “American Wedding” soundtrack) and “Make Up " (No lanzado en DSPs).

Además del nuevo lyric video de “Breakaway”, los videos musicales oficiales de “Complicated”, “Losing Grip”, “Sk8er Boi” y “I’m With You” mejoraron su resolución a alta definición y se pueden ver en el canal de YouTube. Se lanzarán imágenes de la interpretación de Avril de “Complicated” en Top Of The Pops del 2002, este miércoles 8 de Junio.

A los 16 años, la cantante, compositora e intérprete canadiense Avril Lavigne firmó un contrato de grabación con Arista Records, que lanzó el álbum de estudio debut de la artista, Let Go , el 4 de junio de 2002, siendo el best-selling álbum del siglo XXI de un artista canadiense y estableciendo a Avril como una fuerza pop-punk. Gobernó las radios con himnos como “Complicated” y “Sk8er Boi " y ayudó a allanar el camino para que las nuevas generaciones de mujeres hicieran música intransigente e inolvidable, al tiempo que traían una sensibilidad pop femenina con infusión de punk a la corriente principal.

La RIAA certificó Let Go 7 veces platino en los Estados Unidos mientras que “Complicated” logró el triple platino,”Sk8er Boi” 2xplatino y “I’m With You” platino. La Asociación Canadiense de la Industria de la Grabación y Music Canada certificó Let Go como un álbum Diamante, vendiendo más de un millón de copias en el país de origen de Avril.

Avril Lavigne fue anunciada como miembro de la Clase del Hall Of Fame de Hollywood de 2022 y pronto se va a dar a conocer su propia estrella en el Boulevard de las Estrellas.

Avril Lavigne va a estar de gira durante 2022-2023.