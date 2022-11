Black Eyed Peas presenta su nuevo álbum “Elevation”

El material discográfico de 15 temas, combina hip-hop, latín, R&B, electrónica, trap y más en una visión mucho más grande de lo que puede ser el pop en el siglo XXI, sin límites ni fronteras. Desde el lanzamiento, surge una energía incontenible a través de este gran trabajo en equipo. “MUEVELO” [ ft Anuel AA & Marshall Jefferson] se presenta sobre teclas brillantes y grandes aplausos compensados por transmisiones robóticas, un comando para “Mueve tu cuerpo” y una promesa “Nos mantendremos encendidos para siempre”. “Dance 4 U” se basa en una línea de bajo elegante y un ritmo contundente. “Jump” predice perfectamente la reacción: “Alguien dijo que cuando tocas esta canción, todas las chicas se vuelven locas”

Black Eyed Peas lanzó ELEVATION con “SIMPLY THE BEST” [junto a la superestrella mundial del pop brasileño Anitta & El Alfa]. Este single ya generó más de 2,9 millones de reproducciones en Spotify y 18 millones de visitas de YouTube en el video musical. Obteniendo grandes comentarios de la crítica, mxdwn afirmó: “Simply The Best” es una prueba clara para los fanáticos de que Black Eyed Peas sigue siendo tan capaz de crear canciones de fiesta divertidas y energizantes como lo fue desde su formación en 1995″, y That Grape Juice lo catalogó como “un asunto global”.

Desde el principio, “SIMPLY THE BEST” presenta teclas luminosas listas para la pista de baile hacia un coro, “No, no hay nada mejor que, mejor que esto”. Black Eyed Peas, Anitta y El Alfa intercambian versos, desbloqueando una química innegable e inquebrantable. Al mismo tiempo, Anitta infunde la canción con arrogancia brasileña, El Alfa aparece con sabor a República Dominicana y Black Eyed Peas transmiten la confianza relajada de Los Ángeles entre estos ritmos globales. El video oficial también continúa una tradición de videos para el grupo. Una vez más, presentan algo extraordinario.

ELEVATION nos presenta a Black Eyed Peas expandiendo la conciencia musical colectiva y empujando los límites una vez más (como solo ellos pueden hacerlo). Por supuesto, traen algunos amigos para este paseo en montaña rusa. El grupo se une a Daddy Yankee en el éxito de reggaeton “BAILAR CONTIGO”, mientras que Nicky Jam enciende el funkificado “GET DOWN” con fuego. Luego, está “FILIPINA QUEEN”, donde se unen a J. Rey Soul y ofrecen un ritmo inimitable e irresistible. Nicole Scherzinger presta su poderosa voz a “NO ONE LOVES ME”, y Black Eyed Peas y Ozuna cierran el álbum juntos en el universalmente rotundo “L.O.V.E”.

Inicialmente presentaron ELEVATION con el éxito internacional “DON’T YOU WORRY” [con Shakira y David Guetta]. El cual ya reunió más de 111 millones de streams en Spotify y 113 millones de visitas de YouTube en el video oficial. Mientras tanto, se posicionó en el Top 40 en AC, al Top 30 de iTunes Top Pop Songs Chart y al Top 50 de Shazam U.S. Top 200. Más allá de la reciente critica de Billboard, NME y más, el grupo también se presentó en la serie de conciertos de verano Good Morning America de la cadena ABC en Central Park.