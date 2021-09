Parada 98: Bruce Springsteen, el “Jefe” del Rock And Roll

Bruce Springsteen, a sus 72 años, es una legendaria figura del Rock And Roll. Oriundo de Nueva Jersey, “The Boss” se ha destacado como uno de las voces más importantes del sentir estadounidense, a partir del Heartland Rock. Entre el Born To Run o Born In The USA, The River, o su último álbum, Letter to You, ha colaborado con The Killers para la reversión de Dustland y un nuevo cover de Highway To Hell, junto a Tom Morello y Eddie Vedder.