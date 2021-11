Parada 98: George Harrison, 20 años sin la sublime guitarra del beatle místico

Se cumplieron 20 años del fallecimiento de George Harrison, legendario músico y compositor británico, recordado como el legendario guitarrista principal de The Beatles. Nos dejó joyas como Here Comes The Sun y la gema Something. Tras la separación de los Fab Four, lanzó su álbum All Things Must Pass y fue uno de los organizadores del Concert For Bangladesh, uno de los primeros conciertos de Rock con fines benéficos. Logró introducir la música oriental en el Rock, a partir del sitar de la India, y perfeccionó su sonido con la técnica del slide.