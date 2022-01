Parada 98: David Bowie, la elegancia y magia musical del “Duque Blanco”

David Bowie hubiera cumplido 75 años. Su nombre verdadero era David Robert Jones y desde su juventud creció bajo el manto de Little Richard y Elvis Presley. Músico y compositor que demostró versatilidad y un contenido lírico de alto valor intelectual. Construyó varios “alter egos” durante su carrera, desde Ziggy Stardust, Aladdin Sane hasta el The Thin White Duke, siendo llamado un verdadero “Camaleón del Rock”. Space Oddity, The Man Who Sold The World, Starman, Let’s Dance, Heroes, son parte del legado mágico y eterno del gran artista británico.