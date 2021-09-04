Cómo hacer mermelada de manzana verde y zanahoria

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Receta realizada por Myriam Vera Ingredientes 250 gramos de zanahorias

1 kilogramo de manzanas verdes

8 cucharadas de edulcorante en polvo para cocción

1 limón

1 ramita de canela Elaboración paso a paso Pelar las zanahorias, cortarlas en trocitos y cocinarlas al vapor o en una cacerola con muy poca agua hasta que estén bien tiernas. Escurrir y reservar. Pelar las manzanas, extraer sus semillas y reservarlas. Cortar las manzanas en trocitos y procesarlas con las zanahorias cocidas, sin llegar a formar puré. Envolver las semillas de las manzanas y la ramita de canela con una gasa. Pasar la mezcla de manzanas y zanahorias a una cacerola e incorporar el edulcorante, el jugo del limón y el paquetito con semillas. Cocinar a fuego suave hasta que alcance el punto mermelada. Retirar de la olla la bolsita con las semillas y canela, y distribuir la mermelada en frascos de 500 gramos, previamente esterilizados. Tapar y esterilizar los frascos cerrados, hirviéndolos durante 20 minutos. Retirar los frascos cuando el agua se haya enfriado y guardarlos en un lugar fresco y seco.

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