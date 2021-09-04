Gastronomía

Receta sin azúcar: mermelada de manzana verde y zanahoria

Receta de mermelada de manzana verde y zanahoria sin azúcar, una opción para untar panificados en el desayuno o la merienda. Será tu aliada en dietas para adelgazar.

Por ABC Color
30 de agosto de 2026 a la - 13:00
Tostadas con mermelada de manzana verde.
Tostadas con mermelada de manzana verde.Shutterstock

Cómo hacer mermelada de manzana verde y zanahoria

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Mermelada de manzana verde y zanahorias

Ingredientes

  • 250 gramos de zanahorias
  • 1 kilogramo de manzanas verdes
  • 8 cucharadas de edulcorante en polvo para cocción
  • 1 limón
  • 1 ramita de canela

Elaboración paso a paso

  1. Pelar las zanahorias, cortarlas en trocitos y cocinarlas al vapor o en una cacerola con muy poca agua hasta que estén bien tiernas. Escurrir y reservar.
  2. Pelar las manzanas, extraer sus semillas y reservarlas.
  3. Cortar las manzanas en trocitos y procesarlas con las zanahorias cocidas, sin llegar a formar puré.
  4. Envolver las semillas de las manzanas y la ramita de canela con una gasa.
  5. Pasar la mezcla de manzanas y zanahorias a una cacerola e incorporar el edulcorante, el jugo del limón y el paquetito con semillas.
  6. Cocinar a fuego suave hasta que alcance el punto mermelada.
  7. Retirar de la olla la bolsita con las semillas y canela, y distribuir la mermelada en frascos de 500 gramos, previamente esterilizados.
  8. Tapar y esterilizar los frascos cerrados, hirviéndolos durante 20 minutos.
  9. Retirar los frascos cuando el agua se haya enfriado y guardarlos en un lugar fresco y seco.

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