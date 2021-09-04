Cómo hacer mermelada de manzana verde y zanahoria
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Mermelada de manzana verde y zanahorias
Ingredientes
- 250 gramos de zanahorias
- 1 kilogramo de manzanas verdes
- 8 cucharadas de edulcorante en polvo para cocción
- 1 limón
- 1 ramita de canela
Elaboración paso a paso
- Pelar las zanahorias, cortarlas en trocitos y cocinarlas al vapor o en una cacerola con muy poca agua hasta que estén bien tiernas. Escurrir y reservar.
- Pelar las manzanas, extraer sus semillas y reservarlas.
- Cortar las manzanas en trocitos y procesarlas con las zanahorias cocidas, sin llegar a formar puré.
- Envolver las semillas de las manzanas y la ramita de canela con una gasa.
- Pasar la mezcla de manzanas y zanahorias a una cacerola e incorporar el edulcorante, el jugo del limón y el paquetito con semillas.
- Cocinar a fuego suave hasta que alcance el punto mermelada.
- Retirar de la olla la bolsita con las semillas y canela, y distribuir la mermelada en frascos de 500 gramos, previamente esterilizados.
- Tapar y esterilizar los frascos cerrados, hirviéndolos durante 20 minutos.
- Retirar los frascos cuando el agua se haya enfriado y guardarlos en un lugar fresco y seco.
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