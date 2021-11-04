Cómo hacer puré de papas
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Puré de papas
- Plato: Guarnición
- Para: Para 4 porciones
Ingredientes
- 1 kilogramo de papas
- 200 centímetros cúbicos de leche caliente (un vaso)
- 1 cucharada de manteca
- Nuez moscada
- Sal
- Pimienta blanca molida
Elaboración paso a paso
- Lavar las papas, colocarlas en la olla enteras y sin pelar, y cubrirlas con agua con sal (5 gramos de sal por cada litro de agua). Cocinar a fuego alto, durante 20 a 30 minutos, más o menos dependiendo de su tamaño.
- Una vez cocidas las papas, pelarlas y volver a colocarlas en la olla.
- Luego hacer el puré con un prensador de papas o un tenedor, añadiendo de a poco la leche caliente, hasta lograr la consistencia deseada. La leche se puede reemplazar por crema de leche para que resulte más cremoso. Para lograr el mismo efecto sin incorporar más calorías, la crema de leche se puede reemplazar por dos cucharadas de leche en polvo descremada. Para un puré más esponjoso, añadir una clara de huevo batida a punto de nieve.
- Cuando el puré esté listo, agregar la manteca, y condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
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