¡Milhojas de papa! Aprendé a hacer este plato exquisito en casa

Cómo hacer milhojas de papa
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Milhojas de papas
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 4 papas
- 200 mililitros de crema de leche
- 100 mililitros de leche entera
- 1 taza de queso rallado
- 2 cucharadas de manteca
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra molida
- 1 pizca de nuez moscada
Elaboración paso a paso
- Lavar, pelar y cortar las papas en rodajas muy finas.
- Precalentar el horno a 180°C.
- Untar una fuente apta para horno con una cucharada de manteca.
- Colocar una capa de rodajas de papa superponiéndolas ligeramente en el fondo de la fuente.
- Salpimentar y espolvorear una pizca de nuez moscada y queso rallado sobre las papas.
- Repetir las capas de papa y condimentos hasta terminar con todos los ingredientes.
- Mezclar en un recipiente la crema de leche con la leche y verter la preparación sobre las papas.
- Distribuir pequeños trozos de la manteca restante en la superficie.
- Hornear durante 50 minutos hasta que las papas estén tiernas y la superficie dorada.
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