Gastronomía

¡Milhojas de papa! Aprendé a hacer este plato exquisito en casa

Las milhojas de papa, un plato lleno de sabor, combinan capas de papas y queso en una receta fácil y rápida. Aprendé a preparar esta delicia para sorprender a tus invitados en cualquier ocasión, sin complicaciones ni ingredientes costosos.

Por ABC Color
06 de agosto de 2026 a la - 11:30
Milhojas de papas.
Milhojas de papas.DronG

Cómo hacer milhojas de papa

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Milhojas de papas

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 4 papas
  • 200 mililitros de crema de leche
  • 100 mililitros de leche entera
  • 1 taza de queso rallado
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra molida
  • 1 pizca de nuez moscada

Elaboración paso a paso

  1. Lavar, pelar y cortar las papas en rodajas muy finas.
  2. Precalentar el horno a 180°C.
  3. Untar una fuente apta para horno con una cucharada de manteca.
  4. Colocar una capa de rodajas de papa superponiéndolas ligeramente en el fondo de la fuente.
  5. Salpimentar y espolvorear una pizca de nuez moscada y queso rallado sobre las papas.
  6. Repetir las capas de papa y condimentos hasta terminar con todos los ingredientes.
  7. Mezclar en un recipiente la crema de leche con la leche y verter la preparación sobre las papas.
  8. Distribuir pequeños trozos de la manteca restante en la superficie.
  9. Hornear durante 50 minutos hasta que las papas estén tiernas y la superficie dorada.

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