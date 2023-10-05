Puré mixto de brócoli y coliflor: una guarnición deliciosa

Elaboración paso a paso

1. En una olla grande o sartén con tapa, cocinar el brócoli y la coliflor al vapor con una taza de agua. Si el agua se evapora, agregar un poco más hasta que ambas verduras estén lo suficientemente tiernas.

2. En un bol, colocar las flores ya cocidas, agregar la manteca, la leche, sal y pimienta negra. Pisar con un pisapuré.

3. A continuación, incorporar el queso (o crema de leche) y mezclar.

4. Calentar antes de servir como guarnición.