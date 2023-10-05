Gastronomía

Puré mixto de brócoli y coliflor: una guarnición deliciosa

Receta de puré mixto de brócoli y coliflor, una guarnición que acompaña bien todo tipo de carnes.

Por ABC Color
14 de septiembre de 2026 a la - 06:00
Puré mixto de brócoli y coliflor.
Puré mixto de brócoli y coliflor.Shutterstock

Cómo hacer un puré mixto de brócoli y coliflor

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Puré mixto de brócoli y coliflor

Ingredientes

  • 1 cabeza grande de coliflor
  • 4 a 5 tazas de flores de brócoli
  • 1 taza de agua (o más si es necesario)
  • 1 taza de leche (o la mitad)
  • 2 cucharadas de manteca
  • Sal y pimienta
  • 1 taza de queso crema o crema de leche

Elaboración paso a paso

1. En una olla grande o sartén con tapa, cocinar el brócoli y la coliflor al vapor con una taza de agua. Si el agua se evapora, agregar un poco más hasta que ambas verduras estén lo suficientemente tiernas.

2. En un bol, colocar las flores ya cocidas, agregar la manteca, la leche, sal y pimienta negra. Pisar con un pisapuré.

3. A continuación, incorporar el queso (o crema de leche) y mezclar.

4. Calentar antes de servir como guarnición.

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