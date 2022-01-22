Gastronomía

Wrap de pollo para un almuerzo rápido y sin complicaciones

Receta de wrap de pollo con distintos aderezos, perfecto para un almuerzo sencillo y liviano que te llevará solo unos minutos.

Por ABC Color
29 de agosto de 2026 a la - 05:00
Wrap de pollo.
Wrap de pollo.Shutterstock

Cómo hacer un wrap de pollo

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Aderezos recomendados para este wrap:

  • Aderezo oriental: salsa teriyaki, mayonesa y semillas de sésamo.
  • Aderezo César: ajo, anchoas, salsa inglesa, aceto balsámico y mayonesa.
  • Aderezo de yogur al curry: yogur natural light, sal, aceite de oliva y curry.

Wrap de pollo

  • Plato: Entrada
  • Para: Para 1 persona

Ingredientes

  • 1 pan plano blando
  • ½ suprema de pollo
  • Hojas de lechuga
  • Rodajas de tomate

Elaboración paso a paso

  1. Cortar la carne de pollo en tiras y grillar en plancha bien caliente. Salpimentar a gusto.
  2. Untar el pan con la salsa de su elección. Rellenar con las hojas de lechuga, las rodajas de tomate y el pollo en tiras.
  3. Enrollar y llevar unos minutos al horno precalentado al máximo.