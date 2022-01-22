Wrap de pollo para un almuerzo rápido y sin complicaciones

Cómo hacer un wrap de pollo
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Aderezos recomendados para este wrap:
- Aderezo oriental: salsa teriyaki, mayonesa y semillas de sésamo.
- Aderezo César: ajo, anchoas, salsa inglesa, aceto balsámico y mayonesa.
- Aderezo de yogur al curry: yogur natural light, sal, aceite de oliva y curry.
Wrap de pollo
- Plato: Entrada
- Para: Para 1 persona
Ingredientes
- 1 pan plano blando
- ½ suprema de pollo
- Hojas de lechuga
- Rodajas de tomate
Elaboración paso a paso
- Cortar la carne de pollo en tiras y grillar en plancha bien caliente. Salpimentar a gusto.
- Untar el pan con la salsa de su elección. Rellenar con las hojas de lechuga, las rodajas de tomate y el pollo en tiras.
- Enrollar y llevar unos minutos al horno precalentado al máximo.