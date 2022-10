Cinco recetas de cheesecake para probar este fin de semana

Cuáles son los mejores cheesecakes

Si no le tenés miedo a las mezclas exquisitas, este cheesecake de chocolate y frutos rojos te va a conquistar en el primer bocado. Es muy sencillo de hacer y tiene un sabor peculiar, para paladares exigentes y sofisticados.

Lea más: No te podés perder este cheesecake de chocolate y frutos rojos

Cuando tengas ganas de un cheesecake diferente a todo lo que hayas probado antes no te pierdas este novedoso cheesecake de arroz con leche y frutas frescas, una bomba de sabor. Guardá la receta porque se va a convertir en tu preferida.

Lea más: Novedoso: cheesecake de arroz con leche y frutas frescas

Lo dulce está siempre presente en las mesas del fin de semana. y los sabores cítricos no pueden faltar en esta lista. Te recomendamos este cheesecake de limón, un postre suave con textura cremosa, aliado perfecto para la sobremesa.

Lea más: Date un gusto con este cheesecake de limón

¿No tenés horno? No te preocupes, esa no es una excusa para no hacer un cheesecake, ya que algunos no requieren de horno, como este fabuloso cheesecake tradicional sin horno. receta fácil, práctica y versátil, puesto que permite que agregues tus coberturas preferidas. ¡A saborear!

Lea más: Esta es la forma más fácil de hacer un cheesecake sin horno.

Por último, para quienes estén cuidando las calorías que consumen: cheesecake light de café. este cheesecake no lleva azúcar y lo podés hacer con la versión descremada de todos los ingredientes. No te prives de un bocado riquísimo de este postre.

Lea más: Aprovechá la tarde para merendar con este cheesecake de café light