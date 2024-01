Estos son los beneficios de consumir kiwi

El kiwi contiene tres veces más vitamina C que la naranja y contribuye a la producción de colágeno, fundamental para mantener la elasticidad de la piel. Además, ofrece más potasio que la banana. Los últimos estudios lo ponen en primer lugar frente a 27 variedades de frutas conocidas.

La famosa vitamina C es un alimento y un antioxidante que desempeña un papel fundamental en muchas funciones del cuerpo. El kiwi, gran exponente de este nutriente esencial, es la fruta que mejor representa y mayor cantidad de esta vitamina le aporta al organismo, convirtiéndose en una fuente ideal de defensas y bienestar para el organismo.

¿De dónde es el kiwi?

El kiwi tiene un origen poco imaginado. O conocido, al menos. Su nombre científico es Actinidia deliciosa —comúnmente llamada kiwi, kivi o actinidia—, es una planta trepadora originaria de una gran área de China, sobre todo de los bosques del valle del río Yangtsé. Fue introducida en Nueva Zelanda en 1904, donde se cultiva desde entonces en muchas regiones templadas por su fruto comestible. El nombre kiwi le fue otorgado en Nueva Zelanda, posiblemente por una remota similitud de aspecto entre el fruto cubierto de vellosidades y el ave kiwi, un pájaro que es seña de identidad nacional en ese país.

Italia lidera actualmente la producción de kiwi en el mundo, seguida de Nueva Zelanda, Chile, Grecia, Japón y Estados Unidos. La fruta de kiwi también es producida en su lugar de nacimiento, China, pero su país natal jamás ha conseguido estar entre los diez principales productores del mundo.

Beneficios del kiwi

Según un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition, además de ser una fruta deliciosa para consumir en licuados y ensaladas, es una de las más completas en cuanto a beneficios para la salud y el cuidado de la belleza de la piel. La investigación situó a esta fruta en el primer lugar en cuanto a su aporte vitamínico, tras haberse evaluado 27 variedades de frutas. El kiwi contiene casi el 83% de la cantidad de vitamina C que se recomienda ingerir diariamente.

Además de ser unas de las frutas con mayor concentración de vitamina C (casi 100 miligramos por cada 100 gramos de alimento), el kiwi es rico en luteína, un compuesto fitoquímico que reduce el riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas, degeneración macular y cataratas, ambas causas importantes de ceguera.

Además, el kiwi contiene mucha fibra soluble (previene la diabetes y trastornos cardíacos) e insoluble (cáncer del colon, estreñimiento y diverticulitis). Es también rico en cobre, vital para el crecimiento de los niños, fortalece los huesos y hace desarrollar el cerebro y el sistema inmunitario. Tiene más potasio que la banana y controla la presión sanguínea, controla la actividad del corazón y mantiene el equilibrio de los fluidos. Además es rico en folato y magnesio, con lo que ayuda a la formación ósea.

El kiwi tiene un alto contenido de vitamina E, lo que estimula la producción de colágeno (protege la piel del daño solar, mejora su apariencia y grosor), mejorando la circulación y el estado de las arterias. Es antiinflamatorio y antialérgico. Normalizador de la presión arterial, también favorece la absorción del hierro, muy positivo para la anemia.

El kiwi es más eficiente que la naranja

El déficit de vitamina C produce una alteración en el crecimiento óseo de un 50 % de disminución en la fuerza del hueso, dolor en las articulaciones, dolor óseo y debilidad muscular, fatiga y mala o pobre respuesta a las infecciones. De hecho, el debilitamiento de ligamentos y articulaciones puede terminar en dolores crónicos por la alteración en su funcionamiento.

Si bien está instalada la naranja como el jugo más rico (ideal para el desayuno) y la fruta que más vitamina C le brinda al cuerpo, incluir un kiwi cada mañana brindará el triple de los beneficios que da la naranja. Al tener un alto porcentaje de vitamina C en su composición, contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y degenerativas.

También se destaca por su alto nivel en fibra, que reduce el colesterol en sangre e impide su absorción en el intestino. Además, posee un efecto laxante que —junto a sus propiedades diuréticas y su bajo aporte calórico— convierten al kiwi en un aliado en dietas de adelgazamiento.

Es importante destacar que el kiwi, en su combinación de la vitamina C con el magnesio, calma la ansiedad y disminuye los niveles de estrés. Para el rostro también es recomendable, ya que aporta antioxidantes (vitamina C), resultando fundamental para mantener la elasticidad del cutis.