Prepará esta sencilla ensalada de aguacate, una guarnición fresca para la cena de Navidad

Cómo hacer una ensalada de aguacate para Navidad
Ensalada de aguacate
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 3 a 4 aguacates en su punto
- 2 tomates
- 1 cebolla morada
- Aceite de oliva
- Jugo de limón
Elaboración paso a paso
- Pelar y retirar el hueso de los aguacates. Cortarlos en cubos parejos.
- Cortar la cebolla y los tomates en brunoise, sin las semillas ni el jugo.
- Integrar todo en la ensaladera, rociar con jugo de limón y aceite de oliva.
