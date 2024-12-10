Gastronomía

Prepará esta sencilla ensalada de aguacate, una guarnición fresca para la cena de Navidad

Receta fácil de ensalada de aguacate, una opción rápida y nutritiva para la cena de Navidad. Es ideal para acompañar todo tipo de carnes frías.

Por ABC Color
10 de diciembre de 2024 - 11:45
Ensalada de aguacate.
Ensalada de aguacate.Liudmyla Chuhunova

Cómo hacer una ensalada de aguacate para Navidad

Ensalada de aguacate

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 3 a 4 aguacates en su punto
  • 2 tomates
  • 1 cebolla morada
  • Aceite de oliva
  • Jugo de limón

Elaboración paso a paso

  1. Pelar y retirar el hueso de los aguacates. Cortarlos en cubos parejos.
  2. Cortar la cebolla y los tomates en brunoise, sin las semillas ni el jugo.
  3. Integrar todo en la ensaladera, rociar con jugo de limón y aceite de oliva.

