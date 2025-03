Cómo hacer que el bizcochuelo suba correctamente: consejos de repostería básica

Cómo hacer que el bizcochuelo suba y quede esponjoso

1. Medición precisa de los ingredientes: la repostería es una ciencia exacta. Asegurate de medir correctamente todos los ingredientes. Usá tazas y cucharas medidoras, y para la harina, tamizala antes de medir para evitar que se compacte.

2. Temperatura de los ingredientes: es importante que los ingredientes, especialmente los huevos y la mantequilla, estén a temperatura ambiente. Esto facilita que se mezclen bien, incorporando aire en la masa y ayudando al bizcochuelo a subir.

Lea más: Probá estos bombones diferentes y nutritivos: bolitas de remolacha y coco

3. Batido adecuado: al batir la mantequilla y el azúcar, asegurate de obtener una mezcla ligera y esponjosa. Esto puede tardar de 3 a 5 minutos con una batidora eléctrica. En cuanto a los huevos, añadilos uno a uno, asegurándote de que cada uno esté totalmente incorporado antes de añadir el siguiente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

4. Uso correcto del leudante: el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio son esenciales para que el bizcochuelo suba. Verificá que no estén caducados antes de usarlos. Generalmente, una cucharadita de polvo de hornear es suficiente para una taza de harina.

5. Técnica de mezcla: incorporá los ingredientes secos a los húmedos usando movimientos envolventes. Evitá batir en exceso, ya que esto puede desarrollar el gluten en la harina, resultando en un bizcochuelo denso y sin subir.

6. Uso correcto del horno: siempre precalentá el horno a la temperatura indicada antes de introducir el bizcochuelo. Colocá el molde en el centro del horno para una cocción uniforme y evitá abrir la puerta del horno antes de que pasen al menos dos tercios del tiempo de cocción estimado, ya que el cambio de temperatura podría hacer que el bizcochuelo colapse.

7. Molde y tamaño: usá el tamaño de molde recomendado en la receta. Un molde muy pequeño puede hacer que el bizcochuelo se desborde y uno muy grande puede resultar en un bizcochuelo plano.

Lea más: Receta de crème brûlée perfecta: cómo lograr una capa crujiente ideal

8. Enfriamiento: una vez fuera del horno, dejá enfriar el bizcochuelo en su molde por unos 10 minutos antes de desmoldar. Esto ayuda a que se asiente su estructura.

Siguiendo estos consejos, estarás en buen camino para conseguir un bizcochuelo que no solo tenga un gran sabor, sino que también luzca increíblemente atractivo. Recordá que la práctica hace al maestro, así que no te desesperés si no sale perfecto en el primer intento. ¡Buena suerte y feliz horneado!