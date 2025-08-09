Día Nacional de la Chipa: lugares para degustarla gratis

La chipa fue declarada alimento tradicional del Paraguay, según Ley N° 5267/2014, estableciendo el segundo viernes de agosto como “Día Nacional del Chipá”. Te contamos cuáles son los lugares de degustación.

Este “pan tradicional” del Paraguay, tiene sus raíces en la época colonial, donde la escasez de harina de trigo llevó a la utilización de la mandioca como sustituto.

Los indígenas guaraníes ya elaboraban panes a base de mandioca, y con la llegada de los españoles e ingredientes como queso, huevos y leche se da origen a la chipa y a otras preparaciones.

Esta mezcla culinaria refleja el mestizaje entre la cultura guaraní y la europea, creando un alimento festivo que se integró en la religiosidad popular y se mantiene como un plato tradicional en Paraguay y el noreste argentino.

La Secretaría de Turismo informó que más de 800 chipas serán preparadas, en vivo, para la degustación.

Lugares para degustar chipa este viernes