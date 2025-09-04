¿Algo fácil para comer durante el partido de Paraguay? Hacé hamburguesas de entrecostilla

Cómo hacer hamburguesa de entrecostilla
Hamburguesa de entrecostilla
Ingredientes
- 1 kilogramo de entrecostilla
- 12 gramos de sal fina
- 1 gramos de pimienta recién molida
- 1 gramos de comino
- Lechuga repollada
- 2 tomates
- Mayonesa de leche
- 500 gramos de queso cheddar
- 500 ml de leche
- 200 gramos de panceta
- 5 panes de hamburguesa
Elaboración paso a paso
- Moler la entrecostilla y condimentar con sal, pimienta y comino. Amasar y dar forma al medallón.
- Fundir el queso con la leche a fuego bajo.
- Cocinar la hamburguesa de ambos lados a fuego medio.
- Desgrasar la panceta en la sartén.
- Armar colocando en la base del pan la mayonesa, lechuga, tomate, carne, el queso fundido y la panceta crocante.