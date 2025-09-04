Gastronomía

¿Algo fácil para comer durante el partido de Paraguay? Hacé hamburguesas de entrecostilla

Si vas a ver el partido de Paraguay vs Ecuador en casa, te recomendamos esta receta de hamburguesa de entrecostilla para deleitar a tus invitados en la velada futbolera.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 11:24
Hamburguesa de entrecostilla.
Hamburguesa de entrecostilla.Alex Souto Maior

Cómo hacer hamburguesa de entrecostilla

Hamburguesa de entrecostilla

Ingredientes

  • 1 kilogramo de entrecostilla
  • 12 gramos de sal fina
  • 1 gramos de pimienta recién molida
  • 1 gramos de comino
  • Lechuga repollada
  • 2 tomates
  • Mayonesa de leche
  • 500 gramos de queso cheddar
  • 500 ml de leche
  • 200 gramos de panceta
  • 5 panes de hamburguesa

Elaboración paso a paso

  1. Moler la entrecostilla y condimentar con sal, pimienta y comino. Amasar y dar forma al medallón.
  2. Fundir el queso con la leche a fuego bajo.
  3. Cocinar la hamburguesa de ambos lados a fuego medio.
  4. Desgrasar la panceta en la sartén.
  5. Armar colocando en la base del pan la mayonesa, lechuga, tomate, carne, el queso fundido y la panceta crocante.
