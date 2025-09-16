Gastronomía

Sorpresa en la cocina: probá esta fácil receta de brócoli y coliflor gratinados

El brócoli y la coliflor, estrellas saludables de la cocina, se transforman en un gratinado irresistible que cautivará a tus invitados. Con solo unos pocos ingredientes, esta receta promete ser el plato estrella en tu próxima reunión.

16 de septiembre de 2025 - 11:00
Brócoli y coliflor gratinados.
Brócoli y coliflor gratinados.Shutterstock

Cómo hacer brócoli y coliflor gratinados

Brócoli y coliflor gratinados

  • Plato: Entrada
  • Para: Para 8 porciones

Ingredientes

  • 1 coliflor
  • 1 brócoli (2 si son muy chicos)
  • repollo chico
  • 3 tazas de salsa blanca liviana
  • 150 gramos de queso Paraguay
  • 150 gramos de jamón cocido
  • Sal y pimienta
  • Rocío vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Separar las flores del brócoli y de la coliflor, cortar lo tallos más gruesos.
  2. Blanquearlas en una cacerola con agua caliente salada.
  3. Cortar el repollo en juliana y blanquearlo también.
  4. Picar el jamón y mezclarlo con la salsa blanca y el queso Paraguay rallado o desmenuzado.
  5. Humectar con rocío vegetal una fuente para horno que luego pueda llevarse a la mesa. Disponer la mitad de las verduras, salpimentar y cubrir con la mitad de la salsa blanca.
  6. Acomodar la otra parte y cubrir con el resto de la salsa. Gratinar en horno al máximo por 20 minutos.

