Sorpresa en la cocina: probá esta fácil receta de brócoli y coliflor gratinados

Cómo hacer brócoli y coliflor gratinados
Brócoli y coliflor gratinados
- Plato: Entrada
- Para: Para 8 porciones
Ingredientes
- 1 coliflor
- 1 brócoli (2 si son muy chicos)
- repollo chico
- 3 tazas de salsa blanca liviana
- 150 gramos de queso Paraguay
- 150 gramos de jamón cocido
- Sal y pimienta
- Rocío vegetal
Elaboración paso a paso
- Separar las flores del brócoli y de la coliflor, cortar lo tallos más gruesos.
- Blanquearlas en una cacerola con agua caliente salada.
- Cortar el repollo en juliana y blanquearlo también.
- Picar el jamón y mezclarlo con la salsa blanca y el queso Paraguay rallado o desmenuzado.
- Humectar con rocío vegetal una fuente para horno que luego pueda llevarse a la mesa. Disponer la mitad de las verduras, salpimentar y cubrir con la mitad de la salsa blanca.
- Acomodar la otra parte y cubrir con el resto de la salsa. Gratinar en horno al máximo por 20 minutos.