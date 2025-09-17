Gastronomía

Papas a la crema: la guarnición perfecta para cualquier ocasión

Las papas a la crema son un acompañamiento versátil y delicioso, perfectas para complementar carnes y milanesas. Con ingredientes sencillos como crema, manteca y nuez moscada, esta receta rápida se convertirá en un favorito en tu mesa.

20 de marzo de 2022 - 09:00
Papas a la crema.
Papas a la crema.Shutterstock

Cómo hacer papas a la crema

Estas papas son ideales para acompañar carne al horno, milanesas, pollo, etcétera.

Papas a la crema

Ingredientes

  • 100 gramos de papas en cubos
  • 1 taza de crema de leche
  • 1 cucharada de manteca
  • 1 pizca de nuez moscada
  • Sal y pimienta blanca

Elaboración paso a paso

  1. En una fuente para horno enmantecada, colocar las papas cortadas en cubos pequeños.
  2. Aparte, en un bol, mezclar la crema con los condimentos. Si queda muy espesa, se le puede agregar un poco de leche.
  3. Verter esta preparación sobre las papas y llevar a horno moderado, hasta que al pincharlas estén blandas.
