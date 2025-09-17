Papas a la crema: la guarnición perfecta para cualquier ocasión

Cómo hacer papas a la crema
Estas papas son ideales para acompañar carne al horno, milanesas, pollo, etcétera.
Papas a la crema
Ingredientes
- 100 gramos de papas en cubos
- 1 taza de crema de leche
- 1 cucharada de manteca
- 1 pizca de nuez moscada
- Sal y pimienta blanca
Elaboración paso a paso
- En una fuente para horno enmantecada, colocar las papas cortadas en cubos pequeños.
- Aparte, en un bol, mezclar la crema con los condimentos. Si queda muy espesa, se le puede agregar un poco de leche.
- Verter esta preparación sobre las papas y llevar a horno moderado, hasta que al pincharlas estén blandas.