Tres recetas sencillas y deliciosas con choclo

Cómo hacer una ensalada fresca de choclo, tomate y aguacate
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 tazas de granos de choclo cocidos
- 1 taza de tomate en cubos
- 1 taza de aguacate en cubos
- 1/4 de taza de cebolla morada picada
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/4 cucharadita de pimienta negra
- 2 cucharadas de cilantro fresco picado
Elaboración paso a paso
- Mezclar el choclo, el tomate, el aguacate y la cebolla en un bol grande.
- Batir el jugo de limón con el aceite de oliva en un recipiente pequeño.
- Sazonar con sal y pimienta la mezcla de limón y verter sobre la ensalada.
- Incorporar el cilantro y mezclar suavemente para integrar.
- Refrigerar por 10 minutos para asentar sabores y servir.