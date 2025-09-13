Gastronomía

Aprendé a hacer cebollas caramelizadas: receta sencilla y deliciosa

Las cebollas caramelizadas no solo transforman cualquier plato, sino que también cuentan una historia de sabor y paciencia. En esta guía, descubrí cómo un simple ingrediente puede desatar creatividad y deleitar paladares, convirtiendo lo cotidiano en extraordinario.

Por ABC Color
21 de octubre de 2022 - 09:00
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Cebollas caramelizadas.
Cebollas caramelizadas.Shutterstock

Cómo hacer cebollas caramelizadas

Lea más: ¡Delicia en casa! Aprendé el arte de hacer papas rellenas

Cebollas caramelizadas

Ingredientes

  • 1 cebolla blanca o morada grande
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 o 3 cucharadas de azúcar morena o blanca
  • ¼ taza de vinagre blanco

Elaboración paso a paso

  1. Cortar la cebolla en juliana fina o en rodajas finas.
  2. En una sartén caliente, con el aceite de oliva, agregar las cebollas cortadas y comenzar a cocinarlas.
  3. Cuando estén sudadas, o sea transparentes, incluir el azúcar, remover y dejar que la cebolla se caramelice a fuego lento, unos 10 minutos o hasta que vea que adquiere el color caramelo que la caracteriza.
  4. Finalmente, añadir el vinagre y dejar unos 3 minutos hasta que se evapore el alcohol. Sacar del fuego y reservar.
Enlace copiado