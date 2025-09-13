Aprendé a hacer cebollas caramelizadas: receta sencilla y deliciosa

Cómo hacer cebollas caramelizadas
Ingredientes
- 1 cebolla blanca o morada grande
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 o 3 cucharadas de azúcar morena o blanca
- ¼ taza de vinagre blanco
Elaboración paso a paso
- Cortar la cebolla en juliana fina o en rodajas finas.
- En una sartén caliente, con el aceite de oliva, agregar las cebollas cortadas y comenzar a cocinarlas.
- Cuando estén sudadas, o sea transparentes, incluir el azúcar, remover y dejar que la cebolla se caramelice a fuego lento, unos 10 minutos o hasta que vea que adquiere el color caramelo que la caracteriza.
- Finalmente, añadir el vinagre y dejar unos 3 minutos hasta que se evapore el alcohol. Sacar del fuego y reservar.