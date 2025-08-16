Empezá la semana con una sabrosa ensalada de quinua y porotos negros

Cómo hacer una ensalada de quinua y porotos negros
- Para: Para 4 personas
Ingredientes
- 200 gramos porotos negros
- 2 tomates
- ½ locote rojo
- 1 locote verde
- ½ locote amarillo
- 1 cucharada de kuratu picado
- 1 taza de quinua
- 3 tazas de agua
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Remojar los porotos negros la noche anterior. El remojo reduce el tiempo de cocción.
- Cocer los porotos, a fuego lento, en agua fría durante 1 hora. Colar y dejar enfriar.
- Cocer la quinua en 3 tazas de agua hirviendo, durante 15 minutos a fuego lento. Dejar enfriar.
- Cortar el tomate y los locotes en cubitos pequeños.
- Colocar en un bol todos los ingredientes, condimentar con aceite de oliva, sal y pimienta y servir.