Empezá la semana con una sabrosa ensalada de quinua y porotos negros

Receta de ensalada de quinua y porotos negros, un plato completo, nutritivo y bien sabroso

Por ABC Color
29 de julio de 2024 - 10:00
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Ensalada de quinua y poroto.
Ensalada de quinua y poroto.Shutterstock

Cómo hacer una ensalada de quinua y porotos negros

Ensalada de quinua y porotos negros

  • Para: Para 4 personas

Ingredientes

  • 200 gramos porotos negros
  • 2 tomates
  • ½ locote rojo
  • 1 locote verde
  • ½ locote amarillo
  • 1 cucharada de kuratu picado
  • 1 taza de quinua
  • 3 tazas de agua
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Remojar los porotos negros la noche anterior. El remojo reduce el tiempo de cocción. 
  2. Cocer los porotos, a fuego lento, en agua fría durante 1 hora. Colar y dejar enfriar. 
  3. Cocer la quinua en 3 tazas de agua hirviendo, durante 15 minutos a fuego lento. Dejar enfriar. 
  4. Cortar el tomate y los locotes en cubitos pequeños. 
  5. Colocar en un bol todos los ingredientes, condimentar con aceite de oliva, sal y pimienta y servir.

