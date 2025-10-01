Jopara en el Mercadito Nº 1 de Asunción: precios accesibles y con delivery

El proceso de cocción del jopara inició a las 04:00 de este miércoles, en el Mercadito Nº 1 de Asunción, ubicado en el microcentro, un lugar muy concurrido a toda hora, pero especialmente, para el almuerzo.

El tradicional jopara lleva locro y poroto, y dependiendo del gusto, se le puede agregar carne vacuna, el ipokue, así como la patita de cerdo, comenta Karina, cocinera y propietaria de uno de los puestos gastronómicos.

Cada plato cuesta G. 20.000 y se sirve acompañado de mandioca o tortilla, pero, como para gustos no hay nada escrito, hay quienes prefieren con una porción de sopa paraguaya.

El Mercadito es popular por sus comedores, que también ya cuentan con delivery o reservas, a través del 0984832924.

Para evitar que ocurra lo que dice la famosa frase: “de mañana el poroto y mañana el alboroto”, recomienda infusiones digestivas.

Karina indica que se puede tomar té de jaguareté ka´a o ajenjo sobre el jopara, ya que se trata de un platillo alto en grasa.

Según la tradición, el 1 de octubre se insta a consumir este plato para espantar al Karaí Octubre y evitar caer en la miseria.