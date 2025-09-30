Jopara gratis: sólo necesitás llevar un recipiente

El jopara es un plato elaborado a base de poroto, locro y verduras con diversas variedades, con o sin carne. El Tereré Literario del Mercado 4 de Asunción, como cada año, lo servirá gratuitamente.
Desde hace 10 años el Tereré Literario, ubicado sobre la calle General Aquino casi José Asunción Flores, ofrece desde las 11:00 del 1 de octubre, el tradicional plato para espantar a Karai Octubre, que trae miseria.
El jopara se consume tradicionalmente para evitar el castigo de Karai Octubre y demostrar abundancia para ahuyentarlo.
Las familias preparan un suculento jopara, cocinando en grandes cantidades y se comparte con los vecinos. Se cree que la opulencia de la comida aleja al Karai Octubre y, con él, la mala suerte y la pobreza.
Tipos de jopara
- Con carne.
- Sin carne.
- Con carne y chorizo (en el caldo).
Jopara receta fácil
• 150 gramos de locro.
• 150 gramos de poroto.
• Dos cucharadas de aceite.
• 750 gramos de carne vacuna.
• Una hoja de laurel.
• Dos cebollas.
• Un tomate.
• Medio locote.
• Un diente de ajo.
• Dos cebollitas de verdeo.
• Dos cucharadas de kuratû fresco picado.
• Sal y pimienta a gusto.
Elaboración paso a paso
- Para la cocción es necesario dejar las legumbres en remojo un día antes o por lo menos ocho horas antes. Se debe acompañar con limón para realzar el sabor y con mandioca (týra). No olvides que el locro y el poroto se deben dejar en remojo por separado. Desechar el agua y lavar.
- Poner a hervir en una olla de hierro con agua limpia y una hoja de laurel, durante una hora.
- Rehogar las verduras en el aceite.
- Agregarlas a la cocción del locro y porotos junto con la carne cortada en trozos.
- Salar a gusto.
- Cocinar hasta que el poroto y el locro se ablanden.
- Incorporar la cebollita y el kuratu picados.
- Servir caliente acompañando con mandioca hervida.