Jopara gratis: sólo necesitás llevar un recipiente

El jopara es un plato elaborado a base de poroto, locro y verduras con diversas variedades, con o sin carne. El Tereré Literario del Mercado 4 de Asunción, como cada año, lo servirá gratuitamente.

Desde hace 10 años el Tereré Literario, ubicado sobre la calle General Aquino casi José Asunción Flores, ofrece desde las 11:00 del 1 de octubre, el tradicional plato para espantar a Karai Octubre, que trae miseria.

El jopara se consume tradicionalmente para evitar el castigo de Karai Octubre y demostrar abundancia para ahuyentarlo.

Las familias preparan un suculento jopara, cocinando en grandes cantidades y se comparte con los vecinos. Se cree que la opulencia de la comida aleja al Karai Octubre y, con él, la mala suerte y la pobreza.

Tipos de jopara

Con carne.

Sin carne.

Con carne y chorizo (en el caldo).

Jopara receta fácil

• 150 gramos de locro.

• 150 gramos de poroto.

• Dos cucharadas de aceite.

• 750 gramos de carne vacuna.

• Una hoja de laurel.

• Dos cebollas.

• Un tomate.

• Medio locote.

• Un diente de ajo.

• Dos cebollitas de verdeo.

• Dos cucharadas de kuratû fresco picado.

• Sal y pimienta a gusto.

Elaboración paso a paso