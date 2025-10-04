Guía paso a paso: cookies de naranja y chocolate para consentir tu paladar

Cómo hacer cookies de naranja y chips de chocolate
Lea más: Hacé unas sabrosas cookies de avena y uvas pasas para una merienda diferente
Cookies de naranja y chips de chocolate
- Para: Para 4 docenas
Ingredientes
- 120 gramos de margarina
- 200 gramos de azúcar
- 4 huevos
- 450 gramos de almidón de maíz
- 250 gramos de harina de arroz
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- Ralladura de 1 naranja
- 100 gramos de chocolate de taza cortado en cubos pequeños o chips de chocolate
Elaboración paso a paso
- Batir la margarina con el azúcar y la ralladura de naranja. Cuando comience a formarse una crema, incorporar los huevos de a uno.
- Tamizar los ingredientes secos e incorporarlos al batido formando una masa.
- Agregar el chocolate picado y formar un rollo. Envolverlo con film y guardarlo una hora en la heladera.
- Retirarlo cuando esté firme y dividirlo en círculos.
- Acomodar las cookies sobre una placa enmantecada y hornearlas 15 minutos a temperatura moderada.
- Retirarlas cuando estén doradas y dejarlas enfriar. Guardarlas en frascos herméticos.