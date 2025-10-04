Gastronomía

Guía paso a paso: cookies de naranja y chocolate para consentir tu paladar

Las cookies de naranja y chips de chocolate, una fusión de sabores que evoca la sencillez de la repostería casera, ofrecen una experiencia deliciosa. Con ingredientes accesibles y un proceso detallado, esta receta es el secreto para conquistar paladares.

Por ABC Color
10 de julio de 2022 - 16:55
Cookies de naranja con chips de chocolate.
Cookies de naranja con chips de chocolate.Waqar Hussain

Cómo hacer cookies de naranja y chips de chocolate

Cookies de naranja y chips de chocolate

  • Para: Para 4 docenas

Ingredientes

  • 120 gramos de margarina
  • 200 gramos de azúcar
  • 4 huevos
  • 450 gramos de almidón de maíz
  • 250 gramos de harina de arroz
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • Ralladura de 1 naranja
  • 100 gramos de chocolate de taza cortado en cubos pequeños o chips de chocolate

Elaboración paso a paso

  1. Batir la margarina con el azúcar y la ralladura de naranja. Cuando comience a formarse una crema, incorporar los huevos de a uno.
  2. Tamizar los ingredientes secos e incorporarlos al batido formando una masa.
  3. Agregar el chocolate picado y formar un rollo. Envolverlo con film y guardarlo una hora en la heladera.
  4. Retirarlo cuando esté firme y dividirlo en círculos.
  5. Acomodar las cookies sobre una placa enmantecada y hornearlas 15 minutos a temperatura moderada.
  6. Retirarlas cuando estén doradas y dejarlas enfriar. Guardarlas en frascos herméticos.
