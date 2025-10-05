Gastronomía

Modo Oktoberfest: platos obligados para la cerveza

Mientras las carpas de Munich hierven de música y brindis, el espíritu de Oktoberfest se replica en cocinas de todo el mundo con una premisa simple: buena cerveza y platos contundentes, compartibles y sabrosos. Aprendé a prepararlos.

Por ABC Color
05 de octubre de 2025 - 01:00
Oktoberfest.
Oktoberfest.Shutterstock

Cómo hacer Semmelknödel (Knödel de pan)

Semmelknödel (Knödel de pan).
Semmelknödel (Knödel de pan)

  • Plato: Entrada
  • Receta: alemana

Ingredientes

  • 300 gramos de pan blanco del día anterior cortado en cubos
  • 250 mililitros de leche entera
  • 2 huevos
  • 80 gramos de cebolla blanca picada fina
  • 30 gramos de manteca
  • 15 gramos de perejil fresco picado
  • 40 gramos de harina de trigo
  • 8 gramos de sal fina
  • 1 gramo de pimienta negra molida
  • 1 gramo de nuez moscada

Elaboración paso a paso

  1. Tostar el pan para secarlo ligeramente y potenciar el sabor.
  2. Calentar la leche hasta entibiarla y verterla sobre el pan para hidratar de manera uniforme.
  3. Derretir la manteca en una sartén, saltear la cebolla hasta transparentar y sumar el perejil para perfumar.
  4. Incorporar la cebolla salteada al pan, agregar los huevos, sazonar con sal, pimienta y nuez moscada, y mezclar hasta obtener una masa húmeda.
  5. Añadir la harina para ajustar la consistencia y lograr que la mezcla se mantenga unida al formar bollos.
  6. Humedecer las manos y formar ocho esferas del tamaño de una pelota de golf, compactar sin aplastar para evitar grietas.
  7. Hervir abundante agua con sal en una olla amplia, reducir el fuego a suave hervor e introducir los Knödel con cuidado.
  8. Cocinar durante doce a quince minutos hasta que suban y se afirmen, retirar con espumadera y escurrir.
  9. Servir de inmediato como guarnición de carnes con salsa, o dorar en sartén con un poco de manteca para sumar textura.

Cómo hacer Obatzda

Obatzda.
Obatzda.

Obatzda

  • Plato: Entrada
  • Receta: alemana

Ingredientes

  • 250 gramos de queso Camembert maduro sin corteza gruesa
  • 100 gramos de queso crema
  • 50 gramos de manteca a temperatura ambiente
  • 50 gramos de cebolla blanca finamente picada
  • 5 gramos de paprika dulce
  • 1,5 gramos de comino molido
  • 30 mililitros de cerveza lager
  • 3 gramos de sal fina
  • 1 gramo de pimienta negra molida
  • 10 gramos de cebollín o ciboulette picado

Elaboración paso a paso

  1. Desmenuzar el Camembert y mezclar con el queso crema y la manteca hasta obtener una pasta homogénea.
  2. Incorporar la paprika y el comino para construir el perfil especiado característico.
  3. Agregar la cerveza en hilo para aligerar la mezcla sin perder untuosidad.
  4. Sumar la cebolla, sazonar con sal y pimienta y mezclar para distribuir sabores.
  5. Refrigerar durante treinta minutos para asentar, retirar y espolvorear con ciboulette antes de servir.
  6. Acompañar con Pretzel, rábanos crujientes y, por supuesto, una lager bien fría.

Cómo hacer Brezn o Pretzel

Brezn o Pretzel

  • Plato: Entrada
  • Receta: alemana

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de trigo tipo panificación
  • 300 mililitros de agua a temperatura ambiente
  • 7 gramos de levadura seca
  • 10 gramos de azúcar
  • 10 gramos de sal fina
  • 40 gramos de manteca blanda

Ingredientes para el baño:

  • 1.000 mililitros de agua
  • 60 gramos de bicarbonato de sodio

Para terminar:

  • 10 gramos de sal en escamas

Elaboración paso a paso

  1. Disolver la levadura y el azúcar en el agua, esperar cinco minutos hasta espumar para activar.
  2. Mezclar la harina con la sal, incorporar la mezcla de levadura y la manteca, y amasar hasta lograr un bollo liso y elástico durante diez minutos.
  3. Cubrir y levar hasta duplicar su volumen durante sesenta a noventa minutos según la temperatura ambiente.
  4. Desgasificar la masa, dividir en ocho porciones iguales y formar cilindros de cuarenta a sesenta centímetros de largo con el centro más grueso y las puntas finas.
  5. Cruzar las puntas y plegar hacia el centro para dar forma de pretzel, presionar suavemente para sellar.
  6. Llevar al congelador durante quince minutos para facilitar el manipulado y mantener la forma.
  7. Precalentar el horno a 220 grados Celsius con una bandeja preparada con papel para hornear.
  8. Hervir el agua del baño y añadir el bicarbonato de sodio con cuidado, sumergir cada pretzel durante treinta segundos por lado y retirar escurrido.
  9. Disponer los pretzels en la bandeja, espolvorear con sal en escamas y practicar un corte superficial si se desea controlar la apertura.
  10. Hornear durante doce a quince minutos hasta dorar de manera pareja, enfriar cinco minutos sobre rejilla y servir tibios.

Cómo hacer Kaiserschmarrn

Kaiserschmarrn.
Kaiserschmarrn.

Kaiserschmarrn

  • Plato: Postre
  • Receta: austriaca-bávara

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 250 mililitros de leche entera
  • 160 gramos de harina de trigo
  • 40 gramos de azúcar
  • 1 gramo de sal fina
  • 5 mililitros de extracto de vainilla
  • 60 gramos de pasas de uva
  • 30 mililitros de ron dorado
  • 40 gramos de manteca
  • 20 gramos de azúcar para caramelizar en la sartén
  • 30 gramos de azúcar impalpable para espolvorear
  • 300 gramos de compota de manzana para acompañar

Elaboración paso a paso

  1. Remojar las pasas en el ron durante quince minutos para hidratarlas y perfumarlas.
  2. Batir los huevos con el azúcar, la sal y la vainilla hasta espumar, incorporar la leche y añadir la harina tamizada para formar una mezcla lisa.
  3. Calentar la manteca en una sartén amplia apta para horno, verter la mezcla, distribuir las pasas escurridas y cocinar a fuego medio hasta que los bordes cuajen.
  4. Espolvorear el azúcar para caramelizar sobre la superficie y llevar al horno a 190 grados Celsius durante seis a ocho minutos hasta cuajar sin secar.
  5. Retirar, romper el panqueque con dos espátulas en trozos irregulares y saltear brevemente para caramelizar los bordes.
  6. Espolvorear con azúcar impalpable y servir caliente con compota de manzana.